"Украина, я угасаю": беглец Потап представил песню о Родине

Кристина Трохимчук
25 января 2026, 15:21
Потап решил снова записывать песни на украинском языке.
Потап - новая песня
Потап - новая песня / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Потап, скрин из видео

Вы узнаете:

  • Потап провел запись новых песен в Барселоне
  • Какую песню про Украину он записал

Известный рэпер и продюсер Потап, который сбежал за границу еще в начале полномасштабной войны, решил вспомнить о любимой Украине. Он выложил в TikTok видео из музыкальной студии в Барселоне, где начал записывать новый репертуар.

Потап рассказал, что готовит украиноязычные песни для своего проекта Slavic Balagan, и опубликовал отрывки из новых композиций, созданных в испанской музыкальной студии. Чтобы заинтересовать аудиторию, рэпер даже записал сообщение на украинском языке.

Потап
Где сейчас Потап / фото: instagram.com, Потап

"Дамы и господа, мы тут не случайно. Сейчас мы покажем вам, какие треки будет делать Balagan на украинском", — сказал продюсер.

Среди записанных композиций нашлась песня очень интересного содержания. Текст трека душещипательный — в нем упоминается тоска по родине.

"Україно, Україно — як же я? Україно — там родина, тут сім'я. Україно, Україно — як же ми? Україно, я згасаю від самоти", — звучит в словах песни.

Дарья Шевченко поет песню Slavic Balagan
Дарья Шевченко поет песню Slavic Balagan / скрин из видео

Дальше певица Дарья Шевченко, которая исполняет куплет, высказывает надежду, что разъединенная семья соберется вместе в Украине за столом в родительском доме. Отрывок именно этой песни собрал на странице Потапа больше всего просмотров, однако реакция аудитории была неоднозначной — кого-то композиция взяла за душу, а кто-то задался вопросом, что сейчас рэпера связывает с Украиной.

"Второй куплет песни Тины Кароль?"

"Слова в песне прямо в точку, то, о чем постоянно думаю"

"Ну не могу под таким видео писать плохие комментарии, давай следующее"

Потап
Потап / инфографика: Главред

Ранее Главред сообщал, что известный музыкальный продюсер Morphom (настоящее имя — Роман Черенов) покинул Украину в первый день полномасштабного вторжения. Он был "на чемоданах", когда услышали первые взрывы и понял, что Киев под ударом.

Также актер и режиссер крымскотатарского происхождения Ахтем Сеитаблаев рассказал об актрисе, которая стала для него названной мамой. Коллега по кинокартине Ада Роговцева относится к нему с особой теплотой.

О персоне: Потап

Алексей Андреевич Потапенко (сценическое имя - Потап) - украинский продюсер, автор и исполнитель песен, режиссёр, сценарист, композитор, телеведущий, мастер спорта по водному поло, Заслуженный артист Украины (2020). Участник и продюсер таких музыкальных коллективов, как "Потап и Настя", "Время и Стекло", MOZGI и др., вместе с которыми написал и выпустил более 300 песен, сообщает "Википедия".

