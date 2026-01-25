"Украина, я угасаю": беглец Потап представил песню о Родине

Вы узнаете:
- Потап провел запись новых песен в Барселоне
- Какую песню про Украину он записал
Известный рэпер и продюсер Потап, который сбежал за границу еще в начале полномасштабной войны, решил вспомнить о любимой Украине. Он выложил в TikTok видео из музыкальной студии в Барселоне, где начал записывать новый репертуар.
Потап рассказал, что готовит украиноязычные песни для своего проекта Slavic Balagan, и опубликовал отрывки из новых композиций, созданных в испанской музыкальной студии. Чтобы заинтересовать аудиторию, рэпер даже записал сообщение на украинском языке.
"Дамы и господа, мы тут не случайно. Сейчас мы покажем вам, какие треки будет делать Balagan на украинском", — сказал продюсер.
Среди записанных композиций нашлась песня очень интересного содержания. Текст трека душещипательный — в нем упоминается тоска по родине.
"Україно, Україно — як же я? Україно — там родина, тут сім'я. Україно, Україно — як же ми? Україно, я згасаю від самоти", — звучит в словах песни.
Дальше певица Дарья Шевченко, которая исполняет куплет, высказывает надежду, что разъединенная семья соберется вместе в Украине за столом в родительском доме. Отрывок именно этой песни собрал на странице Потапа больше всего просмотров, однако реакция аудитории была неоднозначной — кого-то композиция взяла за душу, а кто-то задался вопросом, что сейчас рэпера связывает с Украиной.
"Второй куплет песни Тины Кароль?"
"Слова в песне прямо в точку, то, о чем постоянно думаю"
"Ну не могу под таким видео писать плохие комментарии, давай следующее"
Ранее Главред сообщал, что известный музыкальный продюсер Morphom (настоящее имя — Роман Черенов) покинул Украину в первый день полномасштабного вторжения. Он был "на чемоданах", когда услышали первые взрывы и понял, что Киев под ударом.
Также актер и режиссер крымскотатарского происхождения Ахтем Сеитаблаев рассказал об актрисе, которая стала для него названной мамой. Коллега по кинокартине Ада Роговцева относится к нему с особой теплотой.
О персоне: Потап
Алексей Андреевич Потапенко (сценическое имя - Потап) - украинский продюсер, автор и исполнитель песен, режиссёр, сценарист, композитор, телеведущий, мастер спорта по водному поло, Заслуженный артист Украины (2020). Участник и продюсер таких музыкальных коллективов, как "Потап и Настя", "Время и Стекло", MOZGI и др., вместе с которыми написал и выпустил более 300 песен, сообщает "Википедия".
