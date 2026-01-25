"Стала ангелом-хранителем": Сеитаблаев назвал актрису, заменившую ему мать

Ахтем Сеитаблаев рассказал о их трогательных взаимоотношениях.

Ахтем Сеитаблаев - семья / коллаж: Главред, фото: facebook.com, Ахтем Сеитаблаев

Украинский актер и режиссер крымскотатарского происхождения Ахтем Сеитаблаев рассказал об актрисе, с которой его связывают особые отношения. Вместе они снялись в фильме "Ну мам", сообщил актер в Facebook.

По словам Ахтема, коллега по кинокартине Ада Роговцева относится к нему с особой теплотой и даже называет названным сыном. В фильме актриса играет мать персонажа Сеитаблаева, что натолкнуло его на трогательное признание.

Ахтем Сеитаблаев и Ада Роговцева / фото: facebook.com, Ахтем Сеитаблаев

"В этом фильме мою маму сыграла Ада Роговцева — актриса, которую я безгранично уважаю. И я могу сказать честно: в этой истории проживал я самого себя. Потому что этот фильм о родстве, и не важно, сколько тебе лет, мы всегда остаемся детьми своих мам. Для меня Ада Николаевна стала своеобразным ангелом-хранителем в тот момент, когда в Киеве только начиналась моя профессиональная дорога. Она поверила в меня, когда это было важно. С тех пор мы много лет играем вместе на одной сцене, и в жизни она называет меня своим названным сыном. Это великая честь и большая благодарность в моем сердце!", — написал актер.

Также Сеитаблаев вспомнил о своей родной маме, которая, к сожалению, уже умерла. Он поделился детскими фото и рассказал, как близкий человек повлиял на его карьеру.

Как выглядела мама Ахтема Сеитаблаева / фото: facebook.com, Ахтем Сеитаблаев

"Мама была творческим человеком. Она мечтала об актерской карьере, окончила в Ташкенте театрально-художественный институт. Но жизнь не всегда спрашивает, что ты хочешь. Семья, обстоятельства, переезд в Крым — все это сломало ее собственную карьеру. Однако именно она помогла мне стать тем, кем я являюсь сегодня. Ее поддержка, вера и советы помогли мне осуществить эту мечту — и за это она никогда не требовала благодарности", — поделился режиссер.

Ахтем Сеитаблаев / инфографика: Главред

О персоне: Ахтем Сеитаблаев Ахтем Сеитаблаев - украинский актер и режиссер крымскотатарского происхождения. Заслуженный артист АР Крым. Ведущий военно-патриотического ток-шоу "Храбрые сердца" на телеканале 1+1. Происходит из семьи депортированных крымских татар. 25 февраля 2022 года, в первые дни российского вторжения в Украину, записался в ряды ВСУ, сообщает Википедия.

