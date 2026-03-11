Укр
"Могу не отвечать": Елена Тополя сорвалась после вопроса о бывшем муже

Кристина Трохимчук
11 марта 2026, 15:08
Певица не захотела раскрывать свои тайны.
Елена Тополя - развод / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Тарас Тополя, скрин из видео

Известная украинская певица Елена Тополя резко отказалась отвечать на вопросы, связанные с ее бывшим мужем Тарасом Тополей. Видео разговора с певицей опубликовал ТСН Гламур.

Исполнительница заявила, что последние события достаточно закалили ее, однако после вопроса об отношениях с экс-супругом Елена резко отказалась отвечать. Певица не захотела информировать общественность о том, общается ли сейчас с Тарасом, поэтому твердо оборвала журналистку.

Елена Тополя дала интервью
Елена Тополя дала интервью / скрин из видео

"Сегодня день Елены Тополи. Приходите на день Тараса Тополи и задавайте вопросы о нем, а я могу не отвечать", — с сарказмом высказалась звезда.

Несмотря на то, что говорить о личной жизни Тополя настроена не была, она поделилась, как взаимодействует с бывшим мужем в вопросе опеки над детьми. Как оказалось, между ними не возникло разногласий по этому поводу, и все трое детей остались жить с матерью.

"Детки ждут меня дома", — призналась Елена Тополя.

Елена Тополя у Рамины Эсхакзай
Елена Тополя - личная жизнь / скрин из видео

Тарас и Елена Тополя — развод

В декабре 2025 года Тарас и Елена Тополя официально подтвердили развод после 12 лет брака. Инициатором судебного процесса выступил лидер группы "Антитела", подав иск в Подольский районный суд Киева из-за затяжного кризиса в отношениях. Несмотря на расставание, пара мирно урегулировала имущественные вопросы и договорилась остаться партнерами в воспитании троих общих детей: сыновей Романа и Марка, а также дочери Марии.

Елена Тополя
Елена Тополя / инфографика: Главред

О персоне: Елена Тополя

Елена Тополя – украинская певица, композитор и автор песен. С песней Sweet People представляла Украину на 55-м конкурсе "Евровидение" в Осло, где заняла десятое место, набрав в финале 108 баллов.
Многократная лауреатка, номинантка и победительница украинских национальных музыкальных премий "Золотая жар-птица", YUNA, M1 Music Awards. Ее песни три года подряд (2017—2019) выбирались лучшими песнями года в рамках украинской музыкальной премии "Музыкальная платформа".
С осени 2023 года вместо псевдонима Alyosha стала выступать под именем Елена Тополя.

