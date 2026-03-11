"Скоро в Россию": Настя Каменских окончательно уничтожила свою репутацию

Кратко:
- Настя Каменских поделилась новым видео
- Как отреагировали поклонники
Украинская певица Настя Каменских, которая после языкового скандала переехала жить в США, опубликовала новое видео.
На своей странице в соцсетях Каменских показала, как начинается у нее утро.
Артистка позировала сначала в серой футболке, а затем она переоделась и показалась в голубых джинсах и белой майке с декольте.
Оказывается, Настя анонсировала выход своей новой песни, а подпись к видео она сделала на испанском языке.
"После испанского переход будет на китайский. Или что?";
"Деньги еще не кончались? Скоро в Россию побежишь";
"Отписываюсь", - написали пользователи соцсети.
О персоне: Настя Каменских
Настя Каменских — украинская певица и телеведущая. Сейчас она работает под творческим псевдонимом NK, который ознаменовал начало ее сольной карьеры. Всего за два года Насти Каменских удалось выйти на международную музыкальную арену и поработать с мировыми звездами в музыке. Ее дебютный англо-испаноязычный трек NK "Peligroso" возглавил чарты Billboard, Music Choice, MTV, HTV.
