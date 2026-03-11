"Случится подобное": беглая Стужук высказалась о проблеме Ани Лорак

София Стужук подлизалась к артистке-предательнице.

https://stars.glavred.info/sluchitsya-podobnoe-beglaya-stuzhuk-vyskazalas-o-probleme-ani-lorak-10747922.html Ссылка скопирована

София Стужук про предательство Ани Лорак / коллаж: Главред, фото: instagram.com, София Стужук, Ани Лорак

Вы узнаете:

София Стужук поддержала Ани Лорак

Что ей ответили в комментариях

Известная блогер София Стужук, которая уехала из страны после начала полномасштабного вторжения, поддержала предательницу Украины Ани Лорак. Об артистке она высказалась в своем Threads.

Скандальная инфлюенсер заявила, что посмотрела последнее интервью Лорак и рассыпалась в комплиментах артистке. Она поддержала версию запроданки о том, что у нее начались проблемы из-за конкурентки по шоу-бизнесу Тины Кароль. София утверждает, что знала инсайды об этом задолго до признания исполнительницы.

видео дня

Ани Лорак - интервью про побег из Украины / фото: instagram.com, Ани Лорак

"Послушала интервью Ани Лорак. Какая потрясающая женщина. А историю про ее выживание из Украины мне рассказывал друг еще в 20-м году, который работал в pr-агентстве. Еще тогда рассказывал мне про то, как пиарщики Тани Либерман постарались", — заявила Стужук.

Также блогер решила использовать историю Ани Лорак, чтобы оправдать собственные скандалы. София считает, что ее тоже "выживали" из Украины.

"Эх, тогда я даже не подозревала, что со мной случится подобное. И это я даже не певица", — заявила инфлюенсер.

София Стужук про Тину Кароль / скрин из Threads

Аудитория не оценила оправдания Стужук и устроила ей в комментариях настоящий "шакалячий экспресс". Блогеру посоветовали для начала научиться писать название родной страны, которое в ее посте было с двумя ошибками. Также пользователи Threads заметили, что Софию и Ани Лорак никто не заставлял работать за российские рубли.

"Сначала изучи элементарное — Украина пишется с прописной буквы. А уже потом восхваляй продавшихся. Потому что выглядит это очень противно"

"Соня, вы как будто сами уехали из Украины, никто вас не прогонял. И принимать оплаты из России вас вроде тоже никто не заставляет"

"Соня, мы уже с вами обсуждали: сначала лекарства, а потом соцсети"

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Ранее Главред сообщал, что Юлия Свириденко в рамках рабочего визита в Париж провела официальную встречу с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Для выхода Свириденко выбрала элегантный костюм необычного кроя, который выигрышно подчеркнул ее фигуру.

Также финалистка 13-го сезона шоу "Холостяк" Анастасия Юзьвак откровенно рассказала о своей борьбе с расстройством пищевого поведения, которая началась еще в подростковом возрасте. Девушка призналась, что в погоне за идеальной внешностью начала изнурять организм жесткими диетами.

Вас может заинтересовать:

О персоне: Ани Лорак Ани Лорак – певица, бывшая Народная артистка Украины (лишена звания осенью 2024 года), которая с началом полномасштабного вторжения России в Украину, встала на сторону России и продолжает строить там свою карьеру, объясняя свою позицию "искусством вне политики". Лорак воспитывает дочь Софию (2011 г.р.) от первого брака. Весной 2025 сообщила, что вышла замуж во второй раз.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред