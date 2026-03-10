"Посмешище": предательница Ани Лорак жестко опозорилась на сцене

Ани Лорак вызвала волну критики и шуток своим образом.

Ани Лорак подобрала неудачный образ / коллаж: Главред, фото: facebook.com, Ани Лорак

Кратко:

Ани Лорак показала новое шоу в РФ

За что ее раскритиковали в соцсетях

Когда-то украинская певица, а сейчас предательница, Ани Лорак представила новое шоу в стране-оккупанте РФ, но нарвалась на критику.

На своей странице в соцсетях запроданка опубликовала видео из выступления в Москве и показалась на сцене с четырьмя руками, этот образ стал настоящим мемом.

Лорак выступала в блестящем костюме, который дополнили искусственные руки, создающие эффект "четырех фигур", но поклонники не оценили такую выходку певицы.

Выступление Ани Лорак / фото: скрин instagram.com, Ани Лорак

Артистку сравнили то с мутантом, то с пауком, то с каракатицей, а также отмечали, что этот образ получился пугающим.

"Парад монстров";

"Посмешище";

"Не ну эта вторая пара рук, это что-то ужасное";

"Это называется каракатица", - отметили пользователи соцсети.

Ани Лорак / фото: instagram.com, Ани Лорак

О персоне: Ани Лорак Ани Лорак – певица, бывшая Народная артистка Украины (лишена звания осенью 2024 года), которая с началом полномасштабного вторжения России в Украину, встала на сторону России и продолжает строить там свою карьеру, объясняя свою позицию "искусством вне политики". Лорак воспитывает дочь Софию (2011 г.р.) от первого брака. Весной 2025 сообщила, что вышла замуж во второй раз.

