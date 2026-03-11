"Потеряю волосы и зубы": финалиста "Холостяка" показала последствия расстройства

Вы узнаете:
- Анастасия Юзьвак рассказала о последствиях анорексии
- Почему финалистка "Холостяка" страдала от расстройства
Финалистка 13 сезона "Холостяка" Анастасия Юзьвак поразила подписчиков честными фотографиями, которые показывают последствия ее расстройства пищевого поведения. Своим опытом девушка поделилась в Instagram.
Участница шоу показала, как выглядела в 11 и 15 лет, обратив внимание подписчиков на свою густую шевелюру. После того как в жизни Юзьвак появились анорексия и булимия, она лишилась большей части своих волос.
"Вот как мои волосы выглядели, когда мне было 11 и 15 лет, перед моим расстройством пищевого поведения", — подписала снимки Анастасия.
Финалистка "Холостяка" начала худеть в 16 лет и сократила свой рацион до 200–800 калорий в день. Причиной стала неуверенность в себе и желание стать более привлекательной. Последствия такого образа жизни не заставили себя ждать: у девушки выпадали волосы и сильно испортились зубы. Однако Анастасию это не смущало — она предпочитала худую фигуру здоровью.
"Я не видела никакой проблемы в этом. Хотя волосы, состояние зубов, гормоны просто кричали SOS. Я неосознанно убивала себя... Я сказала себе: "Это нормально, если я потеряю мои волосы и зубы — как минимум я буду худой", — призналась девушка.
Чтобы не стать полностью лысой, Юзьвак пришлось сделать короткую стрижку и пройти долгий путь лечения и принятия себя.
О реалити-шоу "Холостяк"
"Холостяк" - реалити-шоу свиданий, появившееся в марте 2011 года на украинском телеканале "СТБ". Шоу является украинской адаптацией американского проекта "The Bachelor", сообщает портал "Википедия".
