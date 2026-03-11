Путинист и российский актер Станислав Дужников сбросил большое количество килограмм.

Дужников резко сбросил лишние кило / Коллаж Главред, фото Стархит

Кратко:

Что случилось с актером

Как он сейчас выглядит

Российский актер, путинист Станислав Дужников, который прославился благодаря роли Лени из ситкома "Воронины", экстремально похудел.

Как пишут российские пропагандисты, Дужников якобы похудел благодаря диете и физической активности.

"Спорт для профессионалов, а вот физкультура нужна всем. Есть можно все, но понемногу. Порции такие, чтобы поместились в ладошку. Пять раз в день с интервалом в три часа между приемами пищи. Калории сам не считаю, но если кому-то хочется, то пусть считают на здоровье", — рассказал путинист.

Как сейчас выглядит Дужников / Фото Стархит

Актер не раскрывает количество сброшенных килограмм. Между тем, дело не только в "физкультуре". Прошлым летом СМИ писали, что Дужникову пришлось сделать трехчасовую операцию по уменьшению желудка из-за проблем со здоровьем. Избыточный вес спровоцировал развитие сахарного диабета.

"У него диагностировали морбидное ожирение третьей степени и сахарный диабет второго типа. Болезнь имеет мультифакториальную природу", — сообщал источник.

Станислав Дужников уже не тот / Фото amur.info

Станислав Дужников о нападении России на Украину:

Лужников поддерживает террористическое вторжение РФ в мирную Украину. Актер повторял слова кремлевской методики о "защите жителей Донбасса", а также считает так называемое в РФ "СВО" обоснованным шагом, дающим надежду на "мир".

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Ранее Главред сообщал, что российская певица Лолита Милявская, которая родом из Украины, но поддерживает террористическое вторжение РФ в ее родную страну, пожаловалась на финансовые трудности и тяжелую жизнь в России.

Ранее также ведущая Валерия Чекалина, известная под псевдонимом Лерчек, которая была госпитализирована в онкологическую реанимацию после родов, имеет подтвержденный диагноз рак четвертой степени.

О персоне: Станислав Дужников Станислав Дужников - российский актёр театра, кино, телевидения и дубляжа, телеведущий. Наиболее известен по роли Лёни Воронина в комедийном телесериале "Воронины", а также по роли "Бомбы" в фильме Романа Качанова "ДМБ" и Михаила Доценко в сериале "Каменская". Поддерживает военное наступление России на мирную Украину и террориста Путина.

