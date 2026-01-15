Кратко:
- Чьи песни будут изучать в школах РФ
- Что сообщили в ведомстве
В террористической России решили "усилить" и "углубить" школьное образование, видимо чтобы расширить культурные рамки будущих поколений.
В частности, как пишут пропагандистские СМИ, источники из Министерства просвещения государства-агрессора сообщили, что в этому году планируется создать еще один песенник для школьных уроков музыки.
Так, в перечень музыкальных произведений, рекомендованных для изучения в школах, войдут песни Лолиты Милявской, Татьяны Булановой и других артистов, которые сейчас популярны среди молодежи.
Отметим, что у предательницы Украины Лолиты есть много "образовательных" песен. К примеру, "Пошлю его", "Шпилька каблучок" и другие "высоко интеллектуальные" тексты.
"В школьную программу уже включены патриотические песни наших звезд, но этого мало. Если мы хотим, чтобы ребята любили наше, русское, а не слушали иностранных исполнителей, которые пропагандируют ложные ценности, нужно дать то, что им нравится. А это – песни популярных сейчас исполнителей, среди которых Лолита, Буланова и другие", - сообщил собеседник пропагандистов.
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.
Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:
Отметим, как сообщал Главред, ранее российская певица Лолита Милявская, которая родом из Украины, но продолжает развлекать жителей страны-оккупанта РФ, высказалась о смерти Игоря Золотовицкого.
Ранее также ветеран и бывший главный герой романтического реалити "Холостяк" Александр "Терен" Будько сообщил, что получил государственную награду.
Вас также может заинтересовать:
- "Мы выросли в Украине": путинистка Лолита поменяла позицию
- Охомутала женатого: путинистка Лолита закрутила новый роман
- "Уже сил нет": предательница Лолита Милявская оказалась на грани
О персоне: Лолита Милявская
Лолита Милявская — эстрадная певица, актриса, телеведущая, режиссёр и продюсер украинского происхождения, которая в военном нападении РФ на Украину поддержала страну-террориста Россию.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред