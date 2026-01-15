Песни стареющих российских звезд включат в школьную программу РФ.

Милявскую станут изучать в школе / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Лолита

В террористической России решили "усилить" и "углубить" школьное образование, видимо чтобы расширить культурные рамки будущих поколений.

В частности, как пишут пропагандистские СМИ, источники из Министерства просвещения государства-агрессора сообщили, что в этому году планируется создать еще один песенник для школьных уроков музыки.

Так, в перечень музыкальных произведений, рекомендованных для изучения в школах, войдут песни Лолиты Милявской, Татьяны Булановой и других артистов, которые сейчас популярны среди молодежи.

Песни Милявской станут школьной программой / фото: t.me, Лолита Милявская

Отметим, что у предательницы Украины Лолиты есть много "образовательных" песен. К примеру, "Пошлю его", "Шпилька каблучок" и другие "высоко интеллектуальные" тексты.

"В школьную программу уже включены патриотические песни наших звезд, но этого мало. Если мы хотим, чтобы ребята любили наше, русское, а не слушали иностранных исполнителей, которые пропагандируют ложные ценности, нужно дать то, что им нравится. А это – песни популярных сейчас исполнителей, среди которых Лолита, Буланова и другие", - сообщил собеседник пропагандистов.

О персоне: Лолита Милявская Лолита Милявская — эстрадная певица, актриса, телеведущая, режиссёр и продюсер украинского происхождения, которая в военном нападении РФ на Украину поддержала страну-террориста Россию.

