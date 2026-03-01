'Это было сильно': Ирину Билык ограбили в Милане

Несмотря на инцидент, Билык подчеркнула, что случившееся не повлияло на ее творческие планы.

Ирину Билык ограбили в Милане / коллаж: Главред, фото: instagram.com/bilyk_iryna

Происшествие случилось прямо во время концертных выступлений

Певица опубликовала снимок разбитого стекла автомобиля

55-летняя певица Ирина Билык стала жертвой ограбления во время гастрольного тура по Европе.

Об инциденте народная артистка Украины сообщила в своём Instagram.

Певица опубликовала снимок разбитого стекла автомобиля и рассказала, что неприятность произошла в Милане.

По словам артистки, происшествие случилось прямо во время концертных выступлений. Подробностей о том, что именно было похищено, она раскрывать не стала.

"Было всё: сцены, эмоции, овации… И даже ограбление в Милане", - отметила исполнительница в подписи к фото.

Несмотря на инцидент, Билык подчеркнула, что случившееся не повлияло на её творческие планы. Певица продолжает тур вместе со своей командой и поблагодарила поклонников за тёплый приём.

"Никакие препятствия не перечеркнут ту любовь, которую я почувствовала в каждом городе. Европа, спасибо за эти встречи. Это было сильно", - поделилась артистка.

Фото: instagram.com/bilyk_iryna

О персоне: Ирина Билык Ирина Билык - украинская певица, композитор и поэт-песенник. Народная артистка Украины (2008). Из-за высокой популярности (в особенности в 90-ые), любви к перевоплощениям и огромного влияние на формирование украинской популярной музыки Билык называют "украинской Мадонной". Певица выпустила 12 студийных альбомов и 48 синглов. Самые популярные треки: "Так просто", "Мы будем вместе", "Рябина алая", "Любовь. Яд" и пр.

