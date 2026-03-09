Тараса Цымбалюка заподозрили в каминг-ауте: "Все мы знаем твой секрет"

Тарас Цымбалюк продолжает провоцировать слухи.

Тарас Цымбалюк удивил новым видео / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Тарас Цымбалюк

Украинский известный актер Тарас Цымбалюк удивил поклонников кадрами, на которых поцеловал мужчину.

На своей странице в соцсетях знаменитость опубликовал видео, которое было снято в парке.

"Всех с праздником", – написал актер 8 марта.

Тарас Цымбалюк поцеловал мужчину / фото: скрин instagram.com, Тарас Цымбалюк

На кадрах Цымбалюк и Виктория Маремуха вертелись, а потом Тарас поцеловал в губы актера Богдана Осадчука. Затем он обнялся с Викторией и поцеловал ее.

Тарас Цымбалюк с мамой / фото: instagram.com, Тарас Цымбалюк

В комментариях же поклонники решили, что актер намекнул на свою нетрадиционную ориентацию.

"Только не надо делать вид, что это была случайность. Тарасик, все мы знаем твой секрет";

"А у вас шведская семья";

"Ну теперь понятно, почему никто из девушек не понравился на Холостяке", - написали пользователи соцсети.

Отметим, как сообщал Главред, актер Вячеслав Хостикоев рассказал в каких он отношениях с двоюродной сестрой Антониной Паперной, которая живет в столице страны-оккупанта РФ Москве и молчит о войне в Украине.

А также бывшая жена российского певца Никиты Преснякова, который молчит о террористическом вторжении РФ в Украину, Алена Краснова наладила личную жизнь после развода. Сейчас модель встречается с российским бизнесменом Сергеем Тюленевым.

О персоне: Тарас Цымбалюк Тарас Цымбалюк - украинский актер театра, кино и телевидения. Наиболее известен работами в сериалах "Поймать Кайдаша", "Кофе с кардамоном", "Крепостная" и "Женский доктор".

