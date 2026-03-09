Тараса Цымбалюка заподозрили в каминг-ауте: "Все мы знаем твой секрет"

Кратко:
- Тарас Цымбалюк показал провокационное видео
- Кого он поцеловал
Украинский известный актер Тарас Цымбалюк удивил поклонников кадрами, на которых поцеловал мужчину.
На своей странице в соцсетях знаменитость опубликовал видео, которое было снято в парке.
"Всех с праздником", – написал актер 8 марта.
На кадрах Цымбалюк и Виктория Маремуха вертелись, а потом Тарас поцеловал в губы актера Богдана Осадчука. Затем он обнялся с Викторией и поцеловал ее.
В комментариях же поклонники решили, что актер намекнул на свою нетрадиционную ориентацию.
"Только не надо делать вид, что это была случайность. Тарасик, все мы знаем твой секрет";
"А у вас шведская семья";
"Ну теперь понятно, почему никто из девушек не понравился на Холостяке", - написали пользователи соцсети.
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.
Последние новости шоу-бизнеса
Отметим, как сообщал Главред, актер Вячеслав Хостикоев рассказал в каких он отношениях с двоюродной сестрой Антониной Паперной, которая живет в столице страны-оккупанта РФ Москве и молчит о войне в Украине.
А также бывшая жена российского певца Никиты Преснякова, который молчит о террористическом вторжении РФ в Украину, Алена Краснова наладила личную жизнь после развода. Сейчас модель встречается с российским бизнесменом Сергеем Тюленевым.
Вас может заинтересовать:
- Фагот и Ольга Навроцкая расстались после 16 лет отношений - первые детали
- "Не скрываю этого": дочь Ольги Сумской удивила признанием
- "Семь лет колонии": в РФ жестко наказывают Татьяну Лазареву за позицию
О персоне: Тарас Цымбалюк
Тарас Цымбалюк - украинский актер театра, кино и телевидения. Наиболее известен работами в сериалах "Поймать Кайдаша", "Кофе с кардамоном", "Крепостная" и "Женский доктор".
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред