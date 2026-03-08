"Мой прайм-тайм": известная певица показала себя на горшке

Анна Тринчер от души повеселила поклонников.

Анна Тринчер в детстве - певица показала забавное фото / коллаж: Главред, фото: instagram.com/annatrincher_official

Анна Тринчер опубликовала свое детское фото

Звезда объяснила, чем ей нравилось то время

Украинская певица Анна Тринчер решила зайти дальше тренда "каким был 2016 год" и опубликовала фото из раннего детства. Это время артистка считает своим "прайм-таймом".

Об этом она рассказала в своем блоге в Instagram - в детстве ее содержали, радовались, когда она спит, не требовали от нее ответственности за "взрослые" поступки и т.д., так что она могла наслаждаться своей жизнью на полную.

В качестве иллюстрации к своим словам Тринчер опубликовала смешное фото. В кадре она с деловым видом сидит на горшке в симпатичном синем костюмчике и в солнцезащитных очках. Такая версия Ани очень позабавила поклонников.

Анна Тринчер в детстве - певица показала забавное фото / фото: instagram.com/annatrincher_official

О персоне: Анна Тринчер Анна Тринчер - украинская певица и актриса, представительница Украины на "Детском Евровидении 2015", суперфиналистка восьмого сезона шоу "Голос страны", участница второго сезона "Голос. Діти", а также актриса сериала "Школа", сообщает Википедия.

