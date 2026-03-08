"Мой прайм-тайм": известная певица показала себя на горшке

Кратко:
- Анна Тринчер опубликовала свое детское фото
- Звезда объяснила, чем ей нравилось то время
Украинская певица Анна Тринчер решила зайти дальше тренда "каким был 2016 год" и опубликовала фото из раннего детства. Это время артистка считает своим "прайм-таймом".
Об этом она рассказала в своем блоге в Instagram - в детстве ее содержали, радовались, когда она спит, не требовали от нее ответственности за "взрослые" поступки и т.д., так что она могла наслаждаться своей жизнью на полную.
В качестве иллюстрации к своим словам Тринчер опубликовала смешное фото. В кадре она с деловым видом сидит на горшке в симпатичном синем костюмчике и в солнцезащитных очках. Такая версия Ани очень позабавила поклонников.
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.
Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:
Ранее Главред рассказывал о том, как Елена Тополя пережила развод. По признанию самой певицы, это был тяжелый период, сравнимый по ощущениям с физической болью.
Также Ольга Навроцкая высказалась после развода с Фаготом. Пара была вместе 16 лет, и теперь украинский дизайнер учится проживать свое одиночество осознанно.
Читайте также:
- "Очень страшно было": известная ведущая под обстрелами вырвалась из Дубая
- Международный женский день: как звезды поздравляют с 8 марта
- Melovin высказался об изменах в отношениях с экс-женихом: "Будет ли парень"
О персоне: Анна Тринчер
Анна Тринчер - украинская певица и актриса, представительница Украины на "Детском Евровидении 2015", суперфиналистка восьмого сезона шоу "Голос страны", участница второго сезона "Голос. Діти", а также актриса сериала "Школа", сообщает Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред