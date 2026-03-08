Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Stars

"Мой прайм-тайм": известная певица показала себя на горшке

Анна Подгорная
8 марта 2026, 23:58обновлено 9 марта, 00:55
Анна Тринчер от души повеселила поклонников.
Анна Тринчер
Анна Тринчер в детстве - певица показала забавное фото / коллаж: Главред, фото: instagram.com/annatrincher_official

Кратко:

  • Анна Тринчер опубликовала свое детское фото
  • Звезда объяснила, чем ей нравилось то время

Украинская певица Анна Тринчер решила зайти дальше тренда "каким был 2016 год" и опубликовала фото из раннего детства. Это время артистка считает своим "прайм-таймом".

Об этом она рассказала в своем блоге в Instagram - в детстве ее содержали, радовались, когда она спит, не требовали от нее ответственности за "взрослые" поступки и т.д., так что она могла наслаждаться своей жизнью на полную.

видео дня

В качестве иллюстрации к своим словам Тринчер опубликовала смешное фото. В кадре она с деловым видом сидит на горшке в симпатичном синем костюмчике и в солнцезащитных очках. Такая версия Ани очень позабавила поклонников.

Анна Тринчер в детстве
Анна Тринчер в детстве - певица показала забавное фото / фото: instagram.com/annatrincher_official

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.

Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:

Ранее Главред рассказывал о том, как Елена Тополя пережила развод. По признанию самой певицы, это был тяжелый период, сравнимый по ощущениям с физической болью.

Также Ольга Навроцкая высказалась после развода с Фаготом. Пара была вместе 16 лет, и теперь украинский дизайнер учится проживать свое одиночество осознанно.

Читайте также:

О персоне: Анна Тринчер

Анна Тринчер - украинская певица и актриса, представительница Украины на "Детском Евровидении 2015", суперфиналистка восьмого сезона шоу "Голос страны", участница второго сезона "Голос. Діти", а также актриса сериала "Школа", сообщает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

шоу-бизнес Анна Тринчер новости шоу бизнеса
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Часы отключения электроэнергии 9 марта: новые графики для Киева и области

Часы отключения электроэнергии 9 марта: новые графики для Киева и области

23:28Энергетика
РФ собирает силы для удара: комбат раскрыл стратегический замысел врага на юге

РФ собирает силы для удара: комбат раскрыл стратегический замысел врага на юге

22:01Фронт
Фицо шантажирует Украину из-за кредита ЕС: грозит "перенять эстафету" от Орбана

Фицо шантажирует Украину из-за кредита ЕС: грозит "перенять эстафету" от Орбана

19:30Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Поздравления с 8 марта: красивые картинки и пожелания для женщин

Поздравления с 8 марта: красивые картинки и пожелания для женщин

Почувствуют вкус богатства: четыре знака зодиака на пороге финансового подъема

Почувствуют вкус богатства: четыре знака зодиака на пороге финансового подъема

Красивые поздравления с 8 марта - картинки и короткие пожелания

Красивые поздравления с 8 марта - картинки и короткие пожелания

Будет бешенный скачок цен на топливо: как сильно подорожает газ, бензин и дизель

Будет бешенный скачок цен на топливо: как сильно подорожает газ, бензин и дизель

Затяжная магнитная буря атакует Украину: когда этот шторм пойдет на спад

Затяжная магнитная буря атакует Украину: когда этот шторм пойдет на спад

Последние новости

01:33

Экс-муж Бритни Спирс дал комментарий о звезде-преступнице

08 марта, воскресенье
23:58

"Мой прайм-тайм": известная певица показала себя на горшке

23:28

Часы отключения электроэнергии 9 марта: новые графики для Киева и области

23:05

Археологи нашли и попробовали 150-летний алкоголь: что пили на Диком ЗападеВидео

22:48

"Свадьба уже была": Хостикоев удивил признанием о личной жизни

Будет ли нефть по 150 долларов за баррель: Гончар – о преждевременной радости РоссииБудет ли нефть по 150 долларов за баррель: Гончар – о преждевременной радости России
22:27

Путина "сливают": раскрыт неожиданный сценарий заговора в РФ

22:06

Что иностранцы не понимают в Украине - от визитов до юмора

22:01

РФ собирает силы для удара: комбат раскрыл стратегический замысел врага на юге

21:24

Усыпленная собака неожиданно напомнила о себе: невероятная история потрясла Сеть

Реклама
21:12

Графики существенно сократили: как будут отключать свет в Днепре и области 9 мартаФото

20:35

Гороскоп на завтра 9 марта: Девам - хорошие новости, Скорпионам - проблема

20:35

Зачем выносить подушки и одеяла на улицу в марте: простой лайфхак удивил многих

20:14

Меньше "жировиков", больше плодов: эксперт раскрыл схему обрезки абрикосаВидео

20:08

Как правильно сушить волосы: ошибки, которых лучше избегать

19:53

Почему Путина сливает собственное окружение: Эйдман раскрыл причинумнение

19:30

Фицо шантажирует Украину из-за кредита ЕС: грозит "перенять эстафету" от Орбана

19:02

Потепление в Житомирской области: синоптики предупредили о резком скачке температуры

18:33

Крымскотатарский след: какие привычные украинские слова имеют тюркские корни

18:31

Есть повреждения и потери: объекты Нафтогаза под массированными ударами РФ

18:13

Влупит +17: какая будет погода в ближайшее время

Реклама
18:12

Что будет с человеком, если он будет лгать: священник назвал последствия

17:43

Украина – Швеция: сборная столкнулась с кадровыми проблемами, кто не сыграет

17:28

"Военная мафия": МИД ответил на истерику Сийярто из-за похищенных денег Ощадбанка

17:15

Melovin высказался об изменах в отношениях с экс-женихом: "Будет ли парень"

17:04

Украина направит специалистов на Ближний Восток: Зеленский раскрыл цель миссии

16:51

Вырастут действительно крупные клубни: чем стоит обработать картофель перед посадкой

16:27

ВСУ освободили более 400 километров территорий: Зеленский назвал направление

16:06

Долгожданное потепление придет в Днепр: когда будут самые теплые дни недели

15:53

Горсть опилок — и корни как в джунглях: метод, который удивил огородников

15:47

Что нельзя делать на Сорок святых: запреты в праздник 9 марта

15:27

РФ готовит весеннее наступление: Зеленский раскрыл, какие города являются целью врага

15:01

Ситуация на Ближнем Востоке меняет правила: эксперт раскрыл риски для Украины

14:33

Украину накрывает весеннее потепление: где будет теплее всего

14:27

Международный женский день: как звезды поздравляют с 8 марта

14:17

Монстр из тропиков: в Индонезии поймали самую длинную змею в историиВидео

14:03

В Эйфелевой башне есть секретная комната на высоте 285 метров: зачем она нужна

12:51

Кто получает наибольшую выгоду от войны на Ближнем Востоке: Туск назвал страну

12:29

Китайский гороскоп на завтра, 9 марта: Крысам - ссоры, Кроликам - проблемы

12:19

Там было 200 пассажиров: РФ ударила по поезду под СумамиФото

12:10

Финансовый гороскоп на неделю с 9 по 15 марта

Реклама
11:57

Заморозки ни при чем: что на самом деле уничтожает урожай абрикосов

11:53

Переговоры не понадобятся: Трамп назвал жесткое условие завершения войны в Иране

11:52

Путин опозорился неудачными дублями поздравления с 8 марта

11:12

Любовный гороскоп на неделю с 9 по 15 марта

10:57

Будет почти +20 градусов: синоптики удивили внезапным изменением погоды

10:32

"Сегодня будут переговоры": важное заявление Зеленского об атаках РФ

10:14

Что означают наклейки на бананах: секретные коды, которые стоит знать

09:58

Затяжная магнитная буря атакует Украину: когда этот шторм пойдет на спад

09:49

Гороскоп Таро на неделю с 9 по 15 марта: Овнам - перемены, Ракам - выгода

09:20

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 8 марта (обновляется)

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Регионы
Новости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости Харькова
Новости шоу бизнеса
Алла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийЕлена ЗеленскаяПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракКейт Миддлтон
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные бури
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кумС днем рождения подруге

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять