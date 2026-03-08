Melovin высказался об изменах в отношениях с экс-женихом: "Будет ли парень"

Меловин задумался о будущем.

https://stars.glavred.info/melovin-vyskazalsya-ob-izmenah-v-otnosheniyah-s-eks-zhenihom-budet-li-paren-10747142.html Ссылка скопирована

Melovin парень - Меловин высказался об отношениях с экс-женихом / коллаж: Главред, фото: instagram.com/melovin_official

Кратко:

Меловин был помолвлен с украинским военным

После разрыва отношений артист прокомментировал слухи об изменах в паре

Месяц назад украинский певец Melovin сообщил о разрыве помолвки с военным парамедиком Петром Злотей. Пара обручилась в конце ноября 2025 года.

Во время отношений Меловина с Петром и после их разрыва активно ходили слухи о том, что один из партнеров был неверен другому. Артист на проекте "Ближче до зірок" впервые признался, правда ли это.

видео дня

Мэл утверждает, что его отношения со Злотей были прекрасными - без грязи и измен. "Никаких измен не было. Все было чудесно. Я невероятно благодарен Петру. Я не закрываюсь ни от чего. Жизнь продолжается. Мы живем во время войны — я не знаю, будет ли у меня завтра девушка, будет ли парень", - размышляет певец.

Melovin парень - Меловин высказался об отношениях с экс-женихом / Скриншот YouTube

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.

Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:

Ранее Главред рассказывал, что Наталья Могилевская поссорилась с Игорем Кондратюком из-за Тины Кароль. Музыкальные продюсеры разошлись во взглядах на талант певицы.

Также стало известно, что жена Виктора Павлика больше не хочет рожать ребенка от певца. Об этом откровенно высказалась сама Екатерина Репяхова, которая уже воспитывает сына от музыканта.

Читайте также:

О персоне: Меловин MÉLOVIN (настоящее имя Константин Николаевич Бочаров; род. 11 апреля 1997, Одесса, Украина) — украинский певец, победитель шестого сезона украинского вокального шоу "X-Фактор", победитель второго сезона гипершоу "Маска". Представитель Украины на 63-м песенном конкурсе "Евровидение" в Португалии с песней "Under The Ladder", где занял в финале 17-е место. В июле 2021 года Меловин совершил каминг-аут как бисексуал на Atlas Weekend 2021, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред