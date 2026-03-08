Укр
Melovin высказался об изменах в отношениях с экс-женихом: "Будет ли парень"

Анна Подгорная
8 марта 2026, 17:15
Меловин задумался о будущем.
Melovin
Melovin парень - Меловин высказался об отношениях с экс-женихом / коллаж: Главред, фото: instagram.com/melovin_official

Кратко:

  • Меловин был помолвлен с украинским военным
  • После разрыва отношений артист прокомментировал слухи об изменах в паре

Месяц назад украинский певец Melovin сообщил о разрыве помолвки с военным парамедиком Петром Злотей. Пара обручилась в конце ноября 2025 года.

Во время отношений Меловина с Петром и после их разрыва активно ходили слухи о том, что один из партнеров был неверен другому. Артист на проекте "Ближче до зірок" впервые признался, правда ли это.

Мэл утверждает, что его отношения со Злотей были прекрасными - без грязи и измен. "Никаких измен не было. Все было чудесно. Я невероятно благодарен Петру. Я не закрываюсь ни от чего. Жизнь продолжается. Мы живем во время войны — я не знаю, будет ли у меня завтра девушка, будет ли парень", - размышляет певец.

Melovin
Melovin парень - Меловин высказался об отношениях с экс-женихом / Скриншот YouTube

О персоне: Меловин

MÉLOVIN (настоящее имя Константин Николаевич Бочаров; род. 11 апреля 1997, Одесса, Украина) — украинский певец, победитель шестого сезона украинского вокального шоу "X-Фактор", победитель второго сезона гипершоу "Маска". Представитель Украины на 63-м песенном конкурсе "Евровидение" в Португалии с песней "Under The Ladder", где занял в финале 17-е место. В июле 2021 года Меловин совершил каминг-аут как бисексуал на Atlas Weekend 2021, пишет Википедия.

