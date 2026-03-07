Укр
"Я его чуть не убила": Могилевская поссорилась с Кондратюком из-за Тины Кароль

Кристина Трохимчук
7 марта 2026, 05:59
Певица рассказала, почему карьера Тины Кароль могла не начаться.
Наталья Могилевская заступилась за Тину Кароль перед Игорем Кондратюком
Наталья Могилевская заступилась за Тину Кароль перед Игорем Кондратюком

Вы узнаете:

  • Почему Тина Кароль хотела попасть на "Караоке на Майдане"
  • Почему Наталья Могилевская поссорилась с Игорем Кондратюком

Известная певица Наталья Могилевская вспомнила интересный эпизод из начала карьеры Тины Кароль. Как оказалось, ныне популярную артистку не пускал на свое шоу Игорь Кондратюк. О своей реакции на это Могилевская рассказала в шоу "єПитання на Новому".

В диалоге с ведущей Лесей Никитюк певица вспомнила, как начиналась карьера Тины Кароль. Оказалось, что она долгое время безуспешно пыталась попасть на шоу "Шанс", однако Игорь Кондратюк трижды упорно не пропускал ее через "Караоке на Майдане". Наталью возмутило такое поведение продюсера, ведь она сразу заметила талант Тины.

видео дня
Игорь Кондратюк
Игорь Кондратюк - отношения с Тиной Кароль / Скриншот YouTube

"Я его чуть не убила, когда увидела ее на этом… и мне кто-то говорит: "Так это девочка трижды на "Караоке на Майдане" пыталась". Я думала, что я просто его перегрызу. Я говорю: "Ты что? Как ты мог не увидеть такую девочку?", — рассказала Могилевская.

Певица призналась, что стала свидетелем целой эпохи украинского шоу-бизнеса. Как оказалось, связи со звездами у ее семьи были еще до рождения Натальи.

Как выглядела Наталья Могилевская
Наталья Могилевская защитила Тину Кароль / фото: instagram.com, Наталья Могилевская

"Я помню все. На моих глазах… я застала… Сейчас снова буду плакать. Просто. Я жила в семье Рыбчинского. Это — гений. Я знаю Нину Матвиенко очень близко, и мой дед был преподавателем украинского языка для Рыбчинского, для Нины", — поделилась артистка.

Наталья Могилевская
Наталья Могилевская / инфографика: Главред

Ранее Главред сообщал, что в сети активно обсуждали исчезновение на Бали украинца Игоря Комарова. Индонезийская полиция официально подтвердила гибель мужчины. Ева Мишалова впервые прокомментировала трагедию в своем Instagram.

Также фронтмен группы "Друга Ріка" Валерий Харчишин поделился подробностями службы своего сына в рядах ВСУ. Сын артиста продолжает службу и уже дослужился до лейтенанта. Харчишин заверил, что Дмитрий получил это звание не благодаря связям отца.

О персоне: Наталья Могилевская

Наталья Алексеевна Могилевская — украинская певица, автор исполнитель, композитор, актриса и телеведущая, продюсер. Народная артистка Украины (2004).

Наталья Могилевская Тина Кароль Игорь Кондратюк новости шоу бизнеса
