Стиляга на все времена: Максим Галкин засветился в неожиданном образе

- Максим Галкин опубликовал свежее фото
- Артист сравнил его с архивными кадрами из юности
Российский комик Максим Галкин собирает комплименты в канун своего 50-летия. Он тщательно проработал свою внешность, сменил имидж и стал более внимательно относиться к своем гардеробу.
Впрочем, это не мешает шоумену шутить над собой. В Instagram он опубликовал несколько снимков из серии "до и после". На первом из них он предстал в расслабленной позе в элегантном костюме оливкового цвета, стильной рубашке и в галстуке.
Остальные фото - из юности Галкина. В кадре молодой Максим позирует в майке, шортах, белых носках и сандалиях, и просто в шортах на пляже. "Чувство стиля всегда было со мной", - отмечает артист. В комментариях его поклонники отмечают, что годы пошли ему на пользу.
Ранее Главред рассказывал, что после одного из своих выступлений Максим Галкин публично вступил в перепалку с поклонницей, которая решила выразить свое недовольство.
На другом концерте Максим Галкин перепел известный хит Степана Гиги и признался на украинском языке, кто помогает ему совершенствовать его навыки в соловьиной.
О персоне: Максим Галкин
Максим Александрович Галкин — российский и израильский артист эстрады, пародист, юморист, шоумен, стендап-комик, актёр, телеведущий.
В феврале 2022 года выступил против вторжения России в Украину. В марте 2022 года вместе с супругой и детьми уехал из РФ в Израиль. 16 сентября 2022 года Минюст террористической России включил Галкина в список физических лиц — "иностранных агентов".
