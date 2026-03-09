Стиляга на все времена: Максим Галкин засветился в неожиданном образе

Галкин показал, как годы изменили его.

Максим Галкин фото - как выглядит Максим Галкин сейчас / коллаж: Главред, фото: instagram.com/maxgalkinru

Максим Галкин опубликовал свежее фото

Артист сравнил его с архивными кадрами из юности

Российский комик Максим Галкин собирает комплименты в канун своего 50-летия. Он тщательно проработал свою внешность, сменил имидж и стал более внимательно относиться к своем гардеробу.

Впрочем, это не мешает шоумену шутить над собой. В Instagram он опубликовал несколько снимков из серии "до и после". На первом из них он предстал в расслабленной позе в элегантном костюме оливкового цвета, стильной рубашке и в галстуке.

Остальные фото - из юности Галкина. В кадре молодой Максим позирует в майке, шортах, белых носках и сандалиях, и просто в шортах на пляже. "Чувство стиля всегда было со мной", - отмечает артист. В комментариях его поклонники отмечают, что годы пошли ему на пользу.

Максим Галкин фото - как выглядит Максим Галкин сейчас / фото: instagram.com/maxgalkinru

Максим Галкин в юности / фото: instagram.com/maxgalkinru

Максим Галкин в юности / фото: instagram.com/maxgalkinru

О персоне: Максим Галкин Максим Александрович Галкин — российский и израильский артист эстрады, пародист, юморист, шоумен, стендап-комик, актёр, телеведущий.

В феврале 2022 года выступил против вторжения России в Украину. В марте 2022 года вместе с супругой и детьми уехал из РФ в Израиль. 16 сентября 2022 года Минюст террористической России включил Галкина в список физических лиц — "иностранных агентов".

