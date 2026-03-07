"Будто оторвали часть тела": Елена Тополя рассказала о своей боли

Певица пережила сложный период после развода.

Елена Тополя - развод с Тарасом Тополей / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Елена Тополя

Елена Тополя рассказа о состоянии после развода

Как она пережила расставание с Тарасом Тополей

Известная украинская певица Елена Тополя откровенно высказалась о своих чувствах после развода с Тарасом Тополей. Пара объявила о расставании в конце 2025 года. В интервью Viva! артистка призналась, что это был очень сложный период ее жизни.

По словам Тополи, развод стал для нее невероятно стрессовым этапом. Исполнительница вспомнила, что самым тяжелым временем для нее стала подготовка к разводу и первые недели после того, как он произошел.

"Это было очень тяжело, потому что развод – чрезвычайно стрессовый этап. Когда ты физически чувствуешь, будто у тебя оторвали часть тела", — рассказала Елена.

Елена Тополя и Тарас Тополя развелись / фото: instagram.com, Елена Тополя

Певица лишь спустя время нашла внутреннюю опору и начала больше полагаться на собственные силы. Теперь она чувствует больше свободы в выражении своих эмоций.

"Освобождение пришло в момент, когда я поняла, что могу дышать. Что могу быть грустной, злой, растерянной – и это нормально. Спокойствие пришло только сейчас, когда я начала еще больше опираться на себя".

Елена Тополя - личная жизнь / фото: instagram.com, Елена Тополя

Тарас и Елена Тополи — развод

Артисты, которые долгое время считались одной из самых крепких пар украинского шоу-бизнеса, объявили о своем расставании 1 декабря 2025 года. В социальных сетях Тарас и Елена Тополи разместили совместное заявление, в котором сообщили, что планируют и дальше поддерживать хорошие отношения и совместно заниматься воспитанием общих детей.

Елена Тополя / инфографика: Главред

О персоне: Елена Тополя Елена Тополя – украинская певица, композитор и автор песен. С песней Sweet People представляла Украину на 55-м конкурсе "Евровидение" в Осло, где заняла десятое место, набрав в финале 108 баллов.

Многократная лауреатка, номинантка и победительница украинских национальных музыкальных премий "Золотая жар-птица", YUNA, M1 Music Awards. Ее песни три года подряд (2017—2019) выбирались лучшими песнями года в рамках украинской музыкальной премии "Музыкальная платформа".

С осени 2023 года вместо псевдонима Alyosha стала выступать под именем Елена Тополя.

