Сын Натальи Сумской рассказал о позиции Тони Паперной: "Способ выживания"

Тоня Паперная не общается с двоюродным братом.

Антонина Паперная молчит о войне в Украине / коллаж: Главред, фото: t.me, Антонина Паперная

Вы узнаете:

Вячеслав Хостикоев заговорил о двоюродной сестре

Общаются ли они сейчас

Украинский актер Вячеслав Хостикоев рассказал в каких он отношениях с двоюродной сестрой Антониной Паперной, которая живет в столице страны-оккупанта РФ Москве и молчит о войне в Украине.

В интервью oboz.ua Вячеслав вспомнил об интервью о Паперной, которое давал два года назад и высказался о позиции сестры.

"Когда живешь под прицелом постоянного внимания, на тебе всегда больше, чем просто собственные поступки. Есть еще семья, ее истории, ее выборы. У моих братьев и сестер по-разному сложилась судьба. Есть двоюродная сестра, которая сейчас в России. И автоматически часть информационного шлейфа затрагивает и меня. Когда я давал интервью, которое впоследствии завирусилось, видел довольно провокационный заголовок. Но понимаю, как работают медиа: заголовок должен зацепить. Не обижаюсь на журналиста. Однако есть важная вещь: я отвечаю не за заголовок, а за свои слова, которые говорил в интервью. Если кто-то что-то не так понял – готов объяснить", - отметил Хостикоев.

Антонина Паперная с мужем-россиянином / фото: t.me, Антонина Паперная

Также он подчеркнул, что хотел общаться с Антониной еще до скандального интервью, но она ему не отвечала.

"Нет. Ничего не изменилось со времени того интервью – к сожалению, мы не общаемся. Хотя я бы очень хотел. Я не знаю всех обстоятельств ее жизни. Но я брат, я здесь, в Украине. И мне естественно хотелось бы слышать от сестры какие-то слова, видеть какую-то позицию, понимать, что она думает. Но я также понимаю, что там, где она есть, любое слово может иметь последствия. И, возможно, именно поэтому молчание – это тоже ее способ выживания. Я пытался писать ей – еще до того интервью. Ответа не было", - сказал Вячеслав.

Вячеслав Хостикоев / фото: instagram.com, Вячеслав Хостикоев

Хостикоев признался, что сейчас ситуация не поменялась.

"Нет. Я вижу ровно то же, что видят все: какие-то новости, заголовки, фрагменты жизни, которые подхватывают медиа. И опять же – громкие формулировки, оценки, ярлыки. Это больно читать. Потому что для меня она – не заголовок. Для меня она – та самая сестра, с которой мы летом бегали на даче, играли, смеялись. И в этом смысле внутри меня ничего не изменилось. Я думаю, что где-то глубоко и для нее тоже. Это очень сложная тема. Здесь нет простых ответов. Есть война, есть обстоятельства, есть давление, есть страх. И на фоне всего того, что сейчас происходит в стране – потерь, трагедий, борьбы – история нашей семьи выглядит лишь фрагментом. Самое главное сейчас – чтобы закончилась война. Чтобы мы выстояли. Чтобы было меньше жертв и больше возможностей защищаться. А все остальное... Будет возможность поговорить – я готов", - добавил актер.

О персоне: Вячеслав Хостикоев Вячеслав Хостикоев - украинский актер театра, кино и озвучки. Служит в Национальном академическом драматическом театре имени Ивана Франко (с 2017 года). Сын актеров Натальи Сумской и Анатолия Хостикоева, племянник Ольги Сумской. Известен ролями в фильмах "Скажене весілля", "Тільки диво", "Час іти, час повертатись" и пр.

