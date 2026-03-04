Алена Краснова состоит в отношениях с российским бизнесменом.

Бывшая жена российского певца Никиты Преснякова, который молчит о террористическом вторжении РФ в Украину, Алена Краснова наладила личную жизнь после развода. Сейчас модель встречается с российским бизнесменом Сергеем Тюленевым.

Как сообщают пропагандистские росСМИ, она познакомилась с бизнесменом, будучи в браке с артистом.

"Они с Сергеем познакомились, когда Алена еще была в отношениях с Никитой. Она ведь периодически летала из Америки домой, к родителям", — сообщил источник пропагандистов.

Никита Пресняков с бывшей женой / фото: instagram.com, Никита Пресняков

Журналисты отмечают, что раздоры в браке Преснякова и Красновой начались из-за финансовых проблем.

"Никита и Алена уже давно конфликтовали. Всему виной — денежный вопрос. Они финансово не потянули жизнь за границей. Деньги закончились. Алена — дочь успешного бизнесмена, привыкла к роскоши. А тут и у ее папы, по слухам, начались финансовые сложности, он уже не мог обеспечивать дочь и ее мужа за границей. Да и у Пугачевой сейчас нет концертов, чтобы регулярно присылать внуку деньги. Мама Никиты Кристина Орбакайте — хорошая артистка, но из-за отъезда Пугачевой за границу осталась без постоянной работы", — ранее говорил российский продюсер Леонид Дзюник.

Алена Краснова / фото: instagram.com, Алена Краснова

Модель же не комментирует свою личную жизнь, но в День влюбленных поздравила своего избранника.

