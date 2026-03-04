Укр
"Была еще в браке": вскрылась правда о новом романе бывшей жены Преснякова

Элина Чигис
4 марта 2026, 09:39
Алена Краснова состоит в отношениях с российским бизнесменом.
Алена Краснова
Алена Краснова не скучает в РФ / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Алена Краснова

Вы узнаете:

  • Алена Краснова встречается с российским бизнесменом
  • Когда она с ним познакомилась

Бывшая жена российского певца Никиты Преснякова, который молчит о террористическом вторжении РФ в Украину, Алена Краснова наладила личную жизнь после развода. Сейчас модель встречается с российским бизнесменом Сергеем Тюленевым.

Как сообщают пропагандистские росСМИ, она познакомилась с бизнесменом, будучи в браке с артистом.

"Они с Сергеем познакомились, когда Алена еще была в отношениях с Никитой. Она ведь периодически летала из Америки домой, к родителям", — сообщил источник пропагандистов.

Никита Пресняков с женой
Никита Пресняков с бывшей женой / фото: instagram.com, Никита Пресняков

Журналисты отмечают, что раздоры в браке Преснякова и Красновой начались из-за финансовых проблем.

"Никита и Алена уже давно конфликтовали. Всему виной — денежный вопрос. Они финансово не потянули жизнь за границей. Деньги закончились. Алена — дочь успешного бизнесмена, привыкла к роскоши. А тут и у ее папы, по слухам, начались финансовые сложности, он уже не мог обеспечивать дочь и ее мужа за границей. Да и у Пугачевой сейчас нет концертов, чтобы регулярно присылать внуку деньги. Мама Никиты Кристина Орбакайте — хорошая артистка, но из-за отъезда Пугачевой за границу осталась без постоянной работы", — ранее говорил российский продюсер Леонид Дзюник.

Алена Краснова
Алена Краснова / фото: instagram.com, Алена Краснова

Модель же не комментирует свою личную жизнь, но в День влюбленных поздравила своего избранника.

Отметим, как сообщал Главред, известная актриса Наталка Денисенко, которая предпочитает носить одежду белого цвета, показала новый необычный образ. Актриса опубликовала серию снимков, на которых позировала в оригинальном платье, дополнив его элегантной прической и ярким макияжем.

А также ведущая Маричка Падалко показала видео с участием своей младшей дочери Екатерины, которой уже исполнилось 15 лет. На своей странице в соцсетях Падалко поделилась, как с Екатериной отдыхает в горах.

О персоне: Никита Пресняков

Никита Пресняков — российский актёр кино, телевидения и дубляжа, певец и музыкант. Солист группы MULTIVERSE.
Родился 21 мая 1991 года в Лондоне в семье певца Владимира Преснякова-младшего и певицы и актрисы Кристины Орбакайте. Вместе с женой Аленой Красновой осенью 2022 года уехал жить в США.

18:44

"Встретимся в суде": Анна Седокова назвала семью экс-мужа жадными бездельниками

18:37

Почему локальных конфликтов больше не существует: Портников о глобальной войнемнение

18:37

Не спешите выбрасывать старую одежду: вот как ее можно эффективно использовать

