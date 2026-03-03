"Больно думать": невестка Ющенко после взрывов срочно покинула Кипр

Елена Ющенко выразила надежду, что вскоре сможет вернуться на Кипр, который назвала "раем на земле".

Елена Ющенко после взрывов срочно покинула Кипр / коллаж: Главред, фото: instagram.com/olena_yushchenko

Кратко:

Елена Ющенко собрала только необходимые вещи и покинула город Пафос

Решение об отъезде она объяснила желанием оградить ребёнка от переживаний

После атаки беспилотника на британскую авиабазу на Кипре невестка третьего президента Украины Виктор Ющенко - украинский блогер Елена Ющенко - сообщила о срочном отъезде с острова. Об этом она написала на своей странице в Instagram.

По её словам, она собрала только самые необходимые вещи и покинула город Пафос, где проживала, не уточнив дальнейший маршрут. Решение об отъезде она объяснила желанием оградить ребёнка от переживаний, связанных с войной.

"Снова переломный день в нашей жизни. Почему решила уехать? Потому что хочу, чтобы ребенок слово война понял только уже когда будет об этом читать в учебниках. Но сейчас хочу, чтобы он был счастливым ребенком, который не боится самолетов, взрывов, не кричит от страха", – написала она.

Она выразила надежду, что вскоре сможет вернуться на Кипр, который назвала "раем на земле", однако пока предпочитает подождать и понаблюдать за развитием ситуации.

"Но в эти дни хочу перестраховаться и обождать, как будут развиваться события. Для меня этот остров – настоящий рай на земле. Как я вчера плакала. Мне больно даже думать, что я могу не вернуться в мой рай", – добавила она.

2 марта британская авиабаза на Кипре подверглась атаке ударного дрона. По информации Министерства обороны страны, беспилотник повредил взлётно-посадочную полосу. В целях безопасности командование временно переместило семьи военнослужащих и часть неключевого персонала в другие районы острова.

