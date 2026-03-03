"Дни просто адовые": MamaRika с сыном вызвали скорую в Дубае

Певица с малышом сильно отравилась.

https://stars.glavred.info/dni-prosto-adovye-mamarika-s-synom-vyzvali-skoruyu-v-dubae-10745678.html Ссылка скопирована

Певица MamaRika с сыном отравились в Дубае / коллаж: Главред, фото: instagram.com, MamaRika

Вы узнаете:

MamaRika с сыном понадобилась медицинская помощь

Что случилось с певицей и ее ребенком

Известная украинская певица MamaRika, которая застряла в Дубае на фоне конфликта на Ближнем Востоке, рассказала о своих злоключениях в Instagram. На днях состояние артистки и ее сына ухудшилось настолько, что им пришлось вызывать скорую.

Певица рассказала, что причиной обращения за неотложной медицинской помощью стало ухудшение состояния на фоне пищевого отравления. Как призналась артистка, дубайские врачи настаивали на госпитализации мамы и сына. К счастью, состояние застрявших удалось стабилизировать благодаря лекарствам из аптечки и помощи фельдшеров.

видео дня

MamaRika - взрывы в Дубае / скрин из Instagram

"Как вы поняли, мы здесь конкретно застряли. Кроме этого, еще усложняет то, что мы очень сильно отравились с Давидиком. Я уже почти отошла, дети только отходят. Нас уже хотели класть в больницу, какая-то кишечная инфекция. Параллельно со всеми этими событиями мы еще и боролись с вирусом. Хорошо, что в украинской женщины есть с собой аптечка, и мы обошлись скорой и тем, что у меня было с собой. Сказать, что последние три дня тяжелые - не сказать ничего", — поделилась MamaRika.

Исполнительница призналась, что находиться за границей во время обострения войны ей морально тяжелее, чем дома. Певица отметила, что, несмотря на привычку к обстрелам, в Украине она чувствует себя увереннее, так как знает четкий алгоритм действий. Сейчас артистка активно ищет способы вернуться в Киев.

MamaRika пытается вернуться в Украину / скрин из Instagram

"Сложно морально. Даже не из-за взрывов, потому что к этому привыкли. Украинцев сложно этим напугать. Мы в другой стране. Я не понимаю, как это здесь работает. Да, есть ПВО. Но дома, то есть дома. Огромная команда людей сидит и пытается нас отсюда вытащить, уже начали появляться какие-то варианты вылетов, мы постоянно мониторим", — сообщила MamaRika.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Ранее Главред сообщал, что Даша Квиткова иронично ответила на слухи о своей второй беременности, которые долгое время обсуждали в сети. Блогер опубликовала кадры из тренажерного зала, продемонстрировав идеальную форму и подтянутый живот.

Также Илона Гвоздева встревожила фанатов новостью о резкой потере веса на фоне сильного стресса. Хореограф отправилась в Буковель и призналась, что организм слишком остро отреагировал на пережитое горе, заставив ее сильно исхудать и обессилеть.

Вас может заинтересовать:

О персоне: MamaRika Анастасия Середа (Кочетова), известная как MamaRika, в 2008-2015 гг. как Эрика - украинская певица. Эрика более 40 раз снималась для обложек журналов. В том числе для таких, как: "Story", "Playboy", "Viva!", "MAXIM". Ответила на вопросы интернет-пользователей в рамках более 60 онлайн-конференций. Дала более 13000 интервью для национальных и региональных СМИ. Участвовала более чем в 250 телепрограммах. Дважды входила в число самых красивых женщин Украины по версии журнала Viva! и стала одной из самых успешных украинских звезд шоу-бизнеса по версии журнала "Фокус".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред