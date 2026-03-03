Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Stars

Жена ведущего Решетника в луке за миллион вышла "за хлебом"

Алена Кюпели
3 марта 2026, 16:43
Жена Григория Решетника Кристина - любительница тяжелого люкса и швейцарских часов.
Решетник снова в тяжелом люксе
Решетник снова в тяжелом люксе / Коллаж Главред, фото Instagram/kristina_reshetnik

Кратко:

  • Как сейчас выглядит Кристина Решетник
  • Сколько стоит часть ее образа

Жена украинского известного ведущего Григория Решетника – блогер Кристина Решетник, выгуляла новый дорогущий образ.

Блогерша надела часы известной марки, сумку, обувь, очки - все это буквально стоит сотни тысяч гривен. Фото она опубликовала в Instagram. Но начнем по-порядку.

видео дня
Кристина Решетник любит тяжелый люкс
Кристина Решетник любит тяжелый люкс / Фото Instagram/kristina_reshetnik

Часы

Так, Решетник вышла, как она написала "за хлебом", в меховой жилетке и часах "Rolex". Согласно данным в интернете, модель этих часов называется Rolex Datejust. Их стоимость в бутике в Дубае составляет 865 000 гривен.

Решетник любит Ролекс
Решетник любит Ролекс / Фото Instagram/kristina_reshetnik
Часы Кристины Решетник
Часы Кристины Решетник / Фото dream-watch.ae

Пояс

Еще один дорогой аксессуар - пояс от французского бренда Dior. Его стоимость на официальном сайте составляет 820 долларов США (36 000 гривен).

Пояс от Диор
Пояс от Диор / Фото Instagram/kristina_reshetnik

Также жена телеведущего держит в руках сумку от Yves Saint Laurent в цвете Бургунди стоит 6 751 дирхам со скидкой. В гривне эта сумка стоит 80 000 гривен.

Сумка

Сумка Кристины Решетник
Сумка Кристины Решетник / Фото Instagram/kristina_reshetnik
Сумка Кристины Решетник
Сумка Кристины Решетник / Фото theluxurycloset.com

Именно такие же очки от Valentino найти не удалось, но средняя стоимость похожих очков этого бренда составляет около 1000 долларов США (43 000 гривен).

Итого, только часть образа Кристины Решетник стоит 1 000 000 гривен. Это не считая обуви, ювелирных украшений и, собственно, самой одежды, которую сложно идентифицировать.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Ранее Главред сообщал, что Виктория Бекхэм борется с зимним холодом с помощью своей сумки. Светскую львицу заметили в Париже с редкой сумкой Hermès Kelly 35 из овчины — в настоящее время она продается на вторичном рынке за 80 000 долларов (3 млн 400 тысяч гривен).

Ранее также Катерина, любимая женщина украинского актера и ведущего Руслана Ханумака решила прекратить отношения с артистом.

Вас также может заинтересовать:

О персоне: Григорий Решетник

Решетник Григорий Иванович - украинский телеведущий, актер, режиссер, диктор, шоумен, общественный деятель. Известный ведущий шоу "Холостяк", "Холостячка" и "Невероятная правда о звездах". Женат на Кристине Решетник и имеют трех сыновей, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Григорий Решетник новости шоу бизнеса
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"Собрал всех, с кем контактировала РФ": Зеленский раскрыл роль Буданова в переговорах

"Собрал всех, с кем контактировала РФ": Зеленский раскрыл роль Буданова в переговорах

17:24Украина
Доллар бьет рекорды в Украине, евро продолжает дешеветь: курс валют на 4 марта

Доллар бьет рекорды в Украине, евро продолжает дешеветь: курс валют на 4 марта

16:28Экономика
РФ может пойти в наступление на город-миллионник - Le Monde

РФ может пойти в наступление на город-миллионник - Le Monde

15:41Фронт
Реклама

Популярное

Ещё
Алла Пугачева выбрала новую страну - что случилось

Алла Пугачева выбрала новую страну - что случилось

"Ел кору и листья": скрытая катастрофа Петра I, о которой молчат в России

"Ел кору и листья": скрытая катастрофа Петра I, о которой молчат в России

Каким 4 знакам зодиака принесет финансовый успех Полнолуние 3 марта: гороскоп для каждого

Каким 4 знакам зодиака принесет финансовый успех Полнолуние 3 марта: гороскоп для каждого

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке мужчины у костра за 51 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке мужчины у костра за 51 с

Финансовый коридор удачи: четыре знака зодиака встанут на путь обогащения

Финансовый коридор удачи: четыре знака зодиака встанут на путь обогащения

Последние новости

17:41

Собака из приюта спустя 2 года удивила хозяйку: все дело в ее ушах

17:37

Простое действие убережет куст: что делать с хризантемами в начале весны

17:36

Антициклон принесет солнце на Житомирщину, однако радоваться рано: предупреждение синоптика

17:28

Голливудскому актеру диагностировали неизлечимый рак

17:24

"Собрал всех, с кем контактировала РФ": Зеленский раскрыл роль Буданова в переговорах

Ядерный шантаж России: какую ловушку Путин готовит для ТрампаЯдерный шантаж России: какую ловушку Путин готовит для Трампа
16:54

"Дни просто адовые": MamaRika с сыном вызвали скорую в Дубае

16:43

Жена ведущего Решетника в луке за миллион вышла "за хлебом"

16:39

Можно ли чистить уши ватными палочками: специалист расставил точки над "і"

16:32

Почему фараоны "исчезали" из собственных пирамид: главная тайна Египта

Реклама
16:28

Доллар бьет рекорды в Украине, евро продолжает дешеветь: курс валют на 4 марта

16:20

Кому молиться 4 марта для исцеления от болезней: какой церковный праздник

16:19

Кто и почему на самом деле основал город Сумы — все решил один фактВидео

16:13

Атлантическое тепло накроет Львовскую область: когда ждать температурного скачка

15:51

На АЗС спешить не стоит: эксперты оценили, что будет с ценами на бензин в Украине

15:41

РФ может пойти в наступление на город-миллионник - Le Monde

15:36

Квиткова показала живот и заговорила о беременности: "Случилось возвращение"

15:35

"Форс-мажорные обстоятельства": как изменятся графики отключений света для Запорожья

15:29

Мобилизация в Украине коренным образом изменится: в Раде раскрыли, к чему готовиться

14:59

Мужчина потратил 2 доллара на "самую безумную" находку: что снова в моде

14:49

Заморозки ударят по Полтавщине: синоптики предупредили об изменении температуры

Реклама
14:43

Как сказать на украинском "дурной пример заразителен": малоизвестный вариантВидео

14:38

Маша Ефросинина назвала своих "врагов": "Есть все, кроме"

14:35

Как быстро отмыть решетку в духовке: лучшее средство из 2 ингредиентов

13:51

"Это слишком": Илона Гвоздева сильно исхудала и назвала причину

13:49

На Одесщине заметили следы редкого хищника: какое дикое животное там поселилосьФото

13:47

Как визуально определить, что яйца испортились: простые советы специалистов

13:44

Голливуд нас обманул: чем занимались пираты на самом деле

13:36

Что нужно добавить в корм курам, чтобы они хорошо неслись

13:32

Россия готовит новый массированный удар - названы цели и сроки атаки по Украине

13:31

В РФ выдвинули Украине новое условие для мира и требуют отказаться от территорий

13:18

Виктория Бэкхем выгуляла ультра редкую сумку за 3,5 млн

13:10

Три запрета, которые нельзя нарушать в праздник 4 марта - приметы

12:44

За уши не оттянешь: абсолютно новый рецепт вкуснейших котлетВидео

12:18

Идеальная фигура без диет: участница "Холостяка" раскрыла 3 секрета стройностиВидео

12:15

РФ масштабирует обстрелы и диверсии в Украине: эксперт предупредил украинцев

12:13

Когда будут выборы и пойдет ли Зеленский на второй срок - заявление президента

12:11

Морозы, засуха и смог не страшны: какая ель подходит для живой изгородиВидео

12:09

Слизни исчезнут навсегда: главная ошибка огородников

12:05

Девушка Ханумака поставила точку в отношениях и удивила причинами

11:52

Женщина боялась воды всю жизнь: необычная причина озадачила врачей

Реклама
11:46

Судьбоносный перелом: жизнь трех знаков зодиака пойдёт вверх уже после 3 марта

11:30

Китайский гороскоп на завтра 4 марта: Кроликам - бунт, Козлам - споры

11:22

Будет орех: Санта Димопулос показала, как прокачать заднюю мышцу

11:09

"Весной ломать": известная актриса показала посиневшую конечностьВидео

11:03

Яркие клумбы за короткий срок: какие быстрорастущие цветы посадить веснойВидео

11:02

"Чистое безумие": что требует Россия на переговорах и почему они остановились

10:59

Гороскоп Таро на завтра 4 марта: Львам - награда, Весам - время

10:49

Цены на бензин и дизель внезапно взлетели: будет ли дефицит топлива

10:46

Гороскоп на завтра 4 марта: Весам - успех, Стрельцам - предательство

10:23

Козловский откровенно заговорил о пережитом в армии: "Тупая дедовщина"

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
МобилизацияПолитикаОтключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Регионы
Новости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости Полтавы
Экономика
Курс валютЦены на продуктыДенежная помощьТарифы
Мода и красота
Новости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибки
Лайфхаки и хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Новости шоу бизнеса
Ани ЛоракКейт МиддлтонЕлена ЗеленскаяАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп Киркоров
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять