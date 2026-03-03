Жена ведущего Решетника в луке за миллион вышла "за хлебом"

Кратко:
- Как сейчас выглядит Кристина Решетник
- Сколько стоит часть ее образа
Жена украинского известного ведущего Григория Решетника – блогер Кристина Решетник, выгуляла новый дорогущий образ.
Блогерша надела часы известной марки, сумку, обувь, очки - все это буквально стоит сотни тысяч гривен. Фото она опубликовала в Instagram. Но начнем по-порядку.
Часы
Так, Решетник вышла, как она написала "за хлебом", в меховой жилетке и часах "Rolex". Согласно данным в интернете, модель этих часов называется Rolex Datejust. Их стоимость в бутике в Дубае составляет 865 000 гривен.
Пояс
Еще один дорогой аксессуар - пояс от французского бренда Dior. Его стоимость на официальном сайте составляет 820 долларов США (36 000 гривен).
Также жена телеведущего держит в руках сумку от Yves Saint Laurent в цвете Бургунди стоит 6 751 дирхам со скидкой. В гривне эта сумка стоит 80 000 гривен.
Сумка
Именно такие же очки от Valentino найти не удалось, но средняя стоимость похожих очков этого бренда составляет около 1000 долларов США (43 000 гривен).
Итого, только часть образа Кристины Решетник стоит 1 000 000 гривен. Это не считая обуви, ювелирных украшений и, собственно, самой одежды, которую сложно идентифицировать.
О персоне: Григорий Решетник
Решетник Григорий Иванович - украинский телеведущий, актер, режиссер, диктор, шоумен, общественный деятель. Известный ведущий шоу "Холостяк", "Холостячка" и "Невероятная правда о звездах". Женат на Кристине Решетник и имеют трех сыновей, пишет Википедия.
