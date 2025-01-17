Дети ждут сестру: Кристина Решетник показала округлившийся животик

Жена телеведущего поделилась милым видео со своего отдыха.

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Кристина Решетник заинтриговала поклонников / Коллаж Главред, фото Instagram/ kristina_reshetnik

Вы узнаете:

Как отдыхает жена телеведущего Решетника

Чем она удивила

Жена украинского известного ведущего Григория Решетника – Кристина Решетник поделилась интригующим видео на своей странице в Instagram.

Многодетная мама, которую итак каждый раз подозревают в новой, четвертой беременности показала, как ее дети гладят выступающий, беременный на вид, живот.

видео дня

Оказалось, что виной не новый пузожитель, а рацион жены телеведущего на отдыхе. "Когда дети очень ждут брата/сестру, а ты all-inclusive. Каждый день у детей вот такие вопросы, как на видео - мы постоянно обсуждаем, а что когда… будет сестра или брат, а может братья, потому что у нас есть вариант рождения близнецов.. Мне, как маме, странно - казалось бы, им уже должно было быть достаточно, но нет - пожалуй, это такое желание детей у многодетных семьях – их еще должно быть больше. Они привыкли к движу и кипишу", - пишет она.

Решетник также уточняет, что он не беременна. !Я не беременна, если что… но милота такого видео просто зашкаливает", - делится она.

К слову, женщина сейчас отдыхает с детьми на Доминикане. Она активно постит кадры с отдыха.

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Ранее Главред писал о том, что украинский популярный ведущий Григорий Решетник, который уже много лет женат на Кристине Решетник и воспитывает с ней троих сыновей, впервые прокомментировал слухи о разводе.

Катерина Репяхова рассказала поклонникам, что уходит из Stories и пообещала позже объяснить свой поступок. Блогер уже несколько дней не выходит на связь, что взволновало ее подписчиков.

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Кто такой Григорий Решетник? Решетник Григорий Иванович - украинский телеведущий, актер, режиссер, диктор, шоумен, общественный деятель. Известный ведущий шоу "Холостяк", "Холостячка" и "Невероятная правда о звездах". Женат на Кристине Решетник и имеют трех сыновей, пишет Википедия.

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