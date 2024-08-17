"Жирно живете": жену Решетника захейтили за радостные пляски на концерте Адель

Жена Григория Решетника рассердила своих подписчиков из-за концерта Адель.

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Григорий Решетник с женой Кристиной / коллаж: Главред, фото: instagram.com/grisha_reshetnik

Украинский ведущий Григорий Решетник и его жена Кристина Решетник снова попали под гнев украинцев.

На этот раз в опале оказалась жена телеведущего - Кристина, которая похвасталась посещением мировой знаменитости, певицы Адель. Она рассказала, как сильно счастлива от того, что попала на концерт своего кумира.

Блогер и многодетная мама на странице в Instagram объяснила, что "события последних лет научили ее не откладывать жизнь на потом".

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"Наконец-то мечта осуществилась. Люблю эти ощущения, когда так происходит. Невероятная певица, невероятная энергия и мои любимые песни. Чувствовать, плакать и благодарить за такие мгновения – они дают заряд на все последующие месяцы! Потому что, как показали события последних лет, не стоит откладывать жизнь на потом", – говорится в посте.

Решетник подпевает Адель / Скриншот Instagram/kristina_reshetnik

Но не все комментаторы разделили радость от того, что решебник попала на концерт Адель. "Рада за вас, но, к сожалению, наше общество разделилось. Жены военных разучились радоваться жизни. Сейчас сразу видно, где жена военного, а где нет", "Жирно живете. Зачем это, когда война?" "Я считаю, что мы все должны сплотиться и помогать в полную силу, а не за концертами за границу ездить. К сожалению, эта вся жизнь на полную, только прикрытие", – написали некоторые пользователи.

"Жирно живете!! Зачем это когда война, как сейчас ребята там на передовой глядя на это радуются с Вами, защищая Вашу задницу и неискренность которую вы проявляете в глазах! Жаль Вас, Вы несчастный человек", - комментируют другие.

Кристину Решетник поругали за концерт / Скриншот Instagram/kristina_reshetnik

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