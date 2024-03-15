'Я принимал присягу': ведущий Решетник рассказал, когда планирует уйти в ВСУ

Известный ведущий рассказал, что закончил военную кафедру и является лейтенантом запаса.

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Григорий Решетник рассказал, когда пойдет в ВСУ / коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот: видео

Известный ведущий шоу "Холостяк" и "Холостячка" Григорий Решетник, многодетный отец рассказал, что пойдет на фронт, когда дойдет его очередь, и не будет прятаться, когда пойдут все многодетные и женщины.

"Это будет звучать несколько пафосно и никто не поверит, напишут, что хотел бы - уже бы пошел. Но я попробую аргументировать. Я парень из Николаева, и мы всегда в компании шли вместе до конца. Как бы сложно ни было", - заявил ведущий в интервью Алине Доротюк.

Он поделился, что является лейтенантом запаса, поэтому пойдет воевать, когда дойдет очередь.

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"Я закончил военную кафедру, я принимал присягу в "Десне" (военная часть ВСУ, специализирующаяся на подготовке личного состава для сухопутных войск, - ред.), я военный психолог, я лейтенант запаса, если не ошибаюсь. Я жил в казарме на сборах, я строевым шагом ходил. Я два года ходил на военную кафедру в военный институт. Я обязательно пойду защищать свою страну, когда дойдет очередь, когда я буду там более нужен, чем эффективен здесь. Когда я смогу там помочь больше, чем здесь", - пояснил Решетник.

Он также отметил, что воспитывает сыновей-украинцев, поэтому не рассматривает варианта прятаться от мобилизации.

"Я не буду спать, когда все там многодетные пойдут, женщины, а я что буду прятаться? Но на сегодня, во-первых, я не нарушаю закон, во-вторых, я ответственный перед семьей, мы верим свято в победу, в-третьих, я чувствую свою эффективность в публичной деятельности. Мы помогаем ребятам из ВСУ. Я земной человек, который своим примером будет вместе и до конца с народом. Я не хочу сейчас моделировать негативные сценарии", - резюмировал Решетник.

Григорий Решетник рассказал о многодетной семье / фото: instagram.com/kristina_reshetnik

Кто такой Григорий Решетник? Решетник Григорий Иванович - украинский телеведущий, актер, режиссер, диктор, шоумен, общественный деятель. Известный ведущий шоу "Холостяк", "Холостячка" и "Невероятная правда о звездах". Женат на Кристине Решетник и имеют трех сыновей, пишет Википедия.

Напомним, что Решетник впервые высказался о разводе с женщиной. Он отметил, что ему сложно даже представить ситуацию, которая может побудить его расстаться с женой. Да и представлять на самом деле он этого не желает.

Жена Григория Решетника рассказала о скором появлении девочки в их семье. Кристина заинтриговала поклонников анонсом скорого пополнения в их многодетной семье. Она призналась, что четвертый ребенок в их семье уже ближе, чем кажется.

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