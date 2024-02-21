Популярная украинская ведущая и звезда "Холостяка" объявила о разводе

Марина Аристова призналась, что вновь свободна, лишь через два месяца после расставания.

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Марина и Юрий Аристовы развелись / коллаж: Главред, фото: instagram.com/marynaaristova

Украинская ведущая, блогерка и участница первого сезона романтического-реалити-шоу "Холостяк" с Максом Чмерковским в главной роли Марина Аристова объявила о том, что она официально разведена. Ее супругом был скандальный экс-депутат Юрий Аристов, которого летом 2023 года судили за нелегальный выезд из Украины по поддельным документам.

Марина Аристова в своем блоге в Instagram поделилась серией черно-белых фото, на которых позирует в символической футболке с надписью "Вільна". В подписи к снимкам она сообщила, что развелась с мужем 15 января.

"Разведеннная, 15.01.2024. Символическая надпись на футболке и теперь актуальна. Я закончила продолжавшиеся 13 лет отношения. Благодарна за этот опыт и за лучших в мире детей", - пишет ведущая.

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Марина и Юрий Аристовы были вместе 13 лет. В этом браке родилось двое детей - дочь Мария и сын Роберт. Также у ведущей есть ребенок от предыдущих отношений - дочь Диана.

Марина Аристова развелась с мужем / коллаж: Главред, фото: instagram.com/marynaaristova

Ранее певица-молчунья Анна Седокова намекнула на развод с третьим мужем - латвийским баскетболистом Янисом Тиммой. Пара была вместе с 2020 года, и постоянно скандалила публично.

Также украинская ведущая и общественная деятельница Маша Ефросинина рассказала про постельные отношения с мужем Тимуром Хромаевым. Она призналась, что за 21 год их отношений у ее супруга было много женщин.

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