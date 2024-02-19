У него очень много женщин: Ефросинина рассказала про постельные отношения с мужем

Маша Ефросинина поделилась личной тайной, которая касается ее отношений с мужем.

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Маша Ефросинина откровенно рассказала об отношениях с мужем / Коллаж Главред, фото Instagram/mashaefrosinina

Украинская телеведущая и общественная активистка Маша Ефросинина поделилась откровенными подробностями о постельной жизни со своим мужем Тимуром Хромаевым.

По словам телеведущей, после того, как пара рассталась на год в 2013 году, именно секс стал тем фактором, который вернул им семью.

"Секс обновил наш брак после развода. Через год мы переспали. Он (муж – авт.) многое для этого сделал: это было сюрпризом, он обновился полностью. Он убрал много факторов, которые меня в нем триггерили. Выстроил "лестницу". Мы начали встречаться, быть любовниками и никому не говорили из друзей и даже дочери, потому что не хотели ее травмировать", - рассказывает она в программе ебаут на YouTube.

Ефросинина добавляет, что тогда они поняли, что совершили основную ошибку. "Этот брак принадлежал всем: нашей дочери, родителям, друзьям, социуму... Всем, кроме нас. мы стали сознательными зрелыми людьми. Мы поженились, мне было 23, а ему – 27. А развелись – мне 33, а ему – 37 и мы уже другие люди. И мы не можем поговорить", - добавила ведущая.

Также, по словам Ефросининой, у Тимура Хромаева очень много женщин. "И все они - я", - интригует селебрити.

"Я очень меняюсь. У него за 21 год было множество разных женщин. От девочки с лишним весом, неуверенной в себе, очень стеснительной, знающей одну позу в сексе, до женщина, которая дважды была беременна, кормила грудью, была в разных состояниях, имела разное тело, тело, которое я трансформирую постоянно, меняю, и он от этого сходит с ума", - говорит Ефросинина.

Напомним, ранее Ефросинина решила день всех влюбленных 14 февраля отметить чувственным постом, посвященным ее мужу - Тимуру Хромаеву. На своей странице в Instagram, ведущая вспомнила, как 22 года назад она первая призналась своему будущему мужу в любви, а он ответил "спасибо".

Ранее также Ефросинина рассказала, что отмечала новогодние праздники с мужем-военнослужащим Тимуром Хромаевым за границей и вызвала недовольство украинцев.

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