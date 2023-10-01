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Ефросинина вспомнила трогательную историю о том, как ее муж ушел в ВСУ

Дмитрий Видоменко
1 октября 2023, 22:05 обновлено 1 октября, 22:06
Украинская блогер и общественная активистка Маша Ефросинина рассказала, как отреагировала на решение мужа вступить в ВСУ.
Ефросинина, Хромаев
Ефросинина детально рассказала, как муж объяснил ей свое решение уйти в ВСУ/ коллаж Главред, фото Instagram

Известная украинская блогер и светская львица Маша Ефросинина рассказала в Instagram, что ее супруг Тимур Хромаев решил вступить в ряды ВСУ, не посоветовавшись при этом с ней.

"За двадцать лет нашей супружеской жизни мы, даже в кризисные времена, все решения принимали вместе. Никакого решения относительно нашей семьи мы не приняли с тобой по отдельности. Кроме одного единственного. Твое решение вступить в ряды Вооруженных Сил Украины. Как я злилась. Как обижалась на тебя, что оставляешь меня саму. С детьми. С кучей громадной проблем и трудностей. С заработками. Как страдала, что не посоветовался со мной. Как плакала от страха, потому что знаю, что ты держал оружие, только когда водил меня на свидание в тир два десятка лет назад", — поделилась Ефросинина.

Она также детально рассказала, как муж объяснил ей свое решение:

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"Ты сказал: "Я не могу иначе, Машонок. Я не знаю даже, как продолжать жить в Киеве, когда наш дом, наша жизнь, тебя и наших детей пришли уничтожать. Я не понимаю, что еще сейчас может быть для меня важнее, чем сделать все, что в моих силах. Дети когда-нибудь меня поймут. Ты тоже". Тогда я злилась, но внутри на самом деле гордилась тобой. Боялась за тебя до панических атак, но не стала прибегать к манипуляциям — за двадцать лет я впервые почувствовала, что мне лучше просто принять твое решение. Ты мой защитник. Всегда. А сейчас еще и всей страны. Уже больше года мне очень-очень паршиво в одиночестве. Я то много плачу, то не могу выжать ни слезинки, так задавливаю всю боль внутри. Но теперь я точно знаю, что настоящие мужество, сила и достоинство существуют — это ты, Тимур", — написала Ефросинина.

Напомним, ранее певшая в уничтоженном Мариуполе "Катюшу" китайская певица-путинистка назвала украинцев "нацистами" - Ван-Фан опозорилась громким заявлением на пропагандистской пресс-конференции.

Также стало известно, что бывшая одесситка Регина Тодоренко, которая во время войны осталась в РФ, стала ведущей тревел-шоу, в котором она будет воспевать страну-оккупанта.

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Маша Ефросинина Тимур Хромаев новости шоу бизнеса
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