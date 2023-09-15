Ефросинину приговорили к 7 годам лишения свободы в России

В свою очередь, Маша Ефросинина ответила на это и похвасталась свободой.

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Маша Ефросинина врядли будет выполнять преступный приговор / instagram.com/mashaefrosinina

Московский, с позволения сказать, суд приговорил украинскую телеведущую, волонтера Машу Ефросинину к 7 годам лишения свободы.

Об этом сообщил "Обозреватель" со ссылкой на пропагандистские источники.

В частности, также сообщается, что прокурор требовал для украинки 7 лет колонии общего режима, но во время своего циркового номера в суде снизошел и попросил суд учесть, что у Ефросининой есть "маленький ребенок".

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Между тем, от этого решения Ефросининой будет ни холодно, ни жарко. Так как эта филькина грамота не имеет никакой юридической силы нигде, кроме террористического государства на болотах - России.

К слову, судили Машу по делу о "фейках". По мнению пропагандистов и судей, Ефросинина "лгала" и распространяла "неправдивую" информацию об армии российских оккупантов. На самом деле, Ефросинина описывала зверства российской армии в Украине, а также то, как "вторая армия мира" облажалась в Украине и продолжает это делать по сей день.

Телеведущая уже отреагировала на новость эмоциональным постом:

Напомним, ранее российская актриса театра, кино и озвучивания Рамиля Искандер была задержана в своем подмосковном доме в поселении Марушкинское. В результате обыска в ее жилище и автомобиле полицейскими было найдено около двух килограмм мефедрона, а также амфетамин и кокаин.

Напомним, ранее Маша Ефросинина показала человека, который может вить из нее веревки. Соответствующим фото селебрити поделилась на своей странице в Instagram.

Так, Маша выложила черно-белое фото, на котором обнимает своего младшего сына от экономиста и защитника Украины Тимура Хромаева - Александра. Ефросинина нежно прислонилась к своему сыночку, а также "сделала заявление".

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