Ефросинина показала единственного человека, кто может "намотать ее на локоть"

Оказывается, на сильную Машу Ефросинину таки можно влиять. И этому "влиятелю" всего 8 лет.

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Теперь все знают, кто может влиять на Машу Ефросинину / Коллаж Главред, Фото Instagram/mashaefrosinina

Украинская телеведущая, волонтер, организатор психологической помощи для женщин Маша Ефросинина показала человека, который может вить из нее веревки.

Соответствующим фото селебрити поделилась на своей странице в Instagram.

Так, Маша выложила черно-белое фото, на котором обнимает своего младшего сына от экономиста и защитника Украины Тимура Хромаева - Александра. Ефросинина нежно прислонилась к своему сыночку, а также "сделала заявление".

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"Этот человек с молочной каплей на подбородке – единственный в мире, который умеет намотать меня на локоть. Работать 24/7 легче, чем отдохнуть неделю с 19-ю и 8-ми летними кровиночками. Но ведь только им удается за мгновение сделать меня счастливой", - пишет Ефросинина, имея ввиду отдых со своими двумя детьми - 19-летней дочерью Наной и 8-ми летним сыном Сашей.

На фото - Маша Ефросинина с сыном Сашей:

Ранее ведущая Маша Ефросинина утверждала, что, вопреки всеобщей эмоциональной угнетенности из-за войны в Украине, старается изо всех сил поднимать моральный дух украинцев.

Она вновь снимает развлекательное ток-шоу "Взрослые девочки", адаптировав его под реалии современности, и постепенно возвращает кадры со студийных фотосессий в социальные сети.

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