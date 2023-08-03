Ефросинина показала единственного человека, кто может "намотать ее на локоть"

Украинская телеведущая, волонтер, организатор психологической помощи для женщин Маша Ефросинина показала человека, который может вить из нее веревки.
Соответствующим фото селебрити поделилась на своей странице в Instagram.
Так, Маша выложила черно-белое фото, на котором обнимает своего младшего сына от экономиста и защитника Украины Тимура Хромаева - Александра. Ефросинина нежно прислонилась к своему сыночку, а также "сделала заявление".
"Этот человек с молочной каплей на подбородке – единственный в мире, который умеет намотать меня на локоть. Работать 24/7 легче, чем отдохнуть неделю с 19-ю и 8-ми летними кровиночками. Но ведь только им удается за мгновение сделать меня счастливой", - пишет Ефросинина, имея ввиду отдых со своими двумя детьми - 19-летней дочерью Наной и 8-ми летним сыном Сашей.
На фото - Маша Ефросинина с сыном Сашей:
Ранее ведущая Маша Ефросинина утверждала, что, вопреки всеобщей эмоциональной угнетенности из-за войны в Украине, старается изо всех сил поднимать моральный дух украинцев.
Она вновь снимает развлекательное ток-шоу "Взрослые девочки", адаптировав его под реалии современности, и постепенно возвращает кадры со студийных фотосессий в социальные сети.
Вас также может заинтересовать: