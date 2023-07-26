Ефросинина рассказала, как "поймала" мужа на переписке с другой

Телеведущая Маша Ефросинина вспомнила, как некогда ей пришлось преодолевать кризис в отношениях с законным супругом Тимуром Хромаевым.

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Маша Ефросинина и ее супруг Тимур Хромаев некогда преодолели кризис в отношениях / коллаж Главред, фото УНИАН

Легендарная украинская телеведущая и блогер Маша Ефросинина вспомнила, как когда-то в смартфоне своего супруга Тимура Хромаева нашла сообщение от другой женщины. О таком конфузе она рассказала в эфире проекта "Дорослі дівчата".

"Я помню, у нас был кризис, мы разъехались и я, конечно, когда мы разъехались, полезла в телефон. Ему писало какое-то шизофреническое количество девушек. Если открывать его мессенджер, там были одни девушки. Художница, дизайнер, писательница, поэтесса, еще кто-то [...]. И вот она ему там пишет: "Я так бы хотела с тобой встретиться, хотя бы один вечер, хотя бы какое-то свидание". А он ей отвечает смайликом. Я выругалась. Может, он из-за вежливости ответил. А я думаю, вот нафига вообще ответил. Ничего, что мы уже жили по разным домам", – пустилась в воспоминания Ефросинина.

Как призналась телеведущая, неприятная ситуация произошла, когда они с мужем переживали кризис в отношениях и даже на некоторое время разъехались по разным квартирам.

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Напомним, ранее Маша Ефросинина утверждала, что, вопреки всеобщей эмоциональной угнетенности из-за войны в Украине, старается изо всех сил поднимать моральный дух украинцев.

Она вновь снимает развлекательное ток-шоу "Взрослые девочки", адаптировав его под реалии современности, и постепенно возвращает кадры со студийных фотосессий в социальные сети.

Ранее украинская певица Камалия раскрыла подробности ее расставания с пакистанским миллионером Мохаммадом Захуром, с которым состояла в отношениях 20 лет.

Также новая избранница украинского шоумена Владимира Остапчука, 22-летняя журналистка Екатерина Полтавская, спровоцировала слухи про свою беременность от ведущего.

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