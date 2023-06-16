Остапчук, может, снова станет отцом: девушку ведущего заподозрили в беременности

Парочка Остапчук-Поплавская проводят все свое время вместе и не только в Украине.

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Розовые голубки - Остапчук и Поплавская / Instagram/poka.tya

Возможно, украинский любвеобильный телеведущий Владимир Остапчук снова станет отцом в скором времени.

Новая пассия ведущего Катерина Поплавская в свои 22 года пожаловалась на плохое самочувствие на своей странице в Instagram.

"Потерять сознание. Все идет по плану. Вообще ничего не помню, у меня такое впервые. Какая скотина (неценз. - авт.) сглазила", - спрашивает шутница Катя.

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Поплавская считает, что ее сглазили / Instagram/poka.tya

Не сложно догадаться, что первым делом на ум приходит то, что молодая девушка беременна.

Что ж, остается лишь наблюдать и ожидать последующих событий. Кстати, слухи о своей беременности Катя не опровергала, но и не подтверждала.

Напомним, ранее украинская блогерша и бывшая жена шоумена Владимира Остапчука Кристина Горняк (Остапчук) шокировала подписчиков новостью о том, что ее ожидает удаление одной из почек - орган практически перестал функционировать.

Ранее известный украинский шоумен Владимир Остапчук поделился, какими качествами его пленила нынешняя супруга - 22-летняя Екатерина Полтавская.

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