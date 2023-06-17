'Очень больно': Камалия выдала правду об отношениях с Захуром

Украинская певица Камалия все никак не может отойти от развода со своим мужем.

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Камалия переживает из-за развода/ скріншот: instagram.com/kamaliyaofficial

Украинская певица Камалия, которая совсем недавно сообщила о разводе со своим мужем, пакистанским миллионером Мохаммадом Захуром, все еще не отошла от случившегося.

По информации ТСН, певица и ее экс-супруг проживают непростое время, ведь пара все также много времени проводит вместе.

"У нас сейчас непростой период. Я пыталась все сказать в том посте, но мы закрыли этот вопрос между нами. Когда придет время и мы все решим, мы расскажем. Сейчас мы поддерживаем друг друга, у нас общие дети, у нас очень много общих проектов. И, конечно, 20 лет не проходят просто так. Я скажу, что сейчас комментировать эту тему это очень больно для меня", — рассказала Камалия.

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Отметим, что два месяца назад украинская певица Камалия сообщила, что расстается со своим мужем, пакистанским миллиардером Мохаммадом Захуром. Они были вместе 20 лет.

Напомним, недавно артистка на своей странице в Instagram опубликовала совместный снимок, которым анонсировала свое с супругом присутствие на музыкальной премии YUNA Music Awards.

Ранее украинская певица Камалия отреагировала на атаку страны-агрессора России на Киев, которая произошла 30 мая.

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