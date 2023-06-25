"Самая сексуальная": Владимир Дантес рассказал про симпатию к Маше Ефросининой

Украинский певец, комик и волонтер Владимир Дантес сейчас состоит в отношениях с бизнесвумен Дашей Кацуриной, однако недавно он признался в симпатиях к ведущей и общественной деятельнице Маше Ефросининой.
Она дружит с певицей Олей Поляковой, поэтому их нередко сравнивают: женщины - ровесницы, и имеют разный типаж внешности и темпераменты.
Во время интервью для Нашего радио Дантесу задали провокационный вопрос: кого он считает "самой сексуальной милфой (сексуально привлекательная женщина средних лет - прим. редактора) Украины" - Олю Полякову или Машу Ефросинину.
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Певец задумался, и честно ответил, что больше ему симпатична ведущая, так как в ней его привлекает не только внешность, но и энергетика Ефросининой.
"Блин, для меня Маша. Это же не только внешне. Но еще и по какой-то энергетике. Поэтому я за Машу", - признался Владимир Дантес.
Ранее украинская певица Камалия раскрыла подробности ее расставания с пакистанским миллионером Мохаммадом Захуром, с которым состояла в отношениях 20 лет.
Также новая избранница украинского шоумена Владимира Остапчука, 22-летняя журналистка Екатерина Полтавская, спровоцировала слухи про свою беременность от ведущего.
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