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"Самая сексуальная": Владимир Дантес рассказал про симпатию к Маше Ефросининой

Анна Подгорная
25 июня 2023, 14:17 обновлено 25 июня, 14:18
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Дантес оценил привлекательные черты ведущей, которая старше него на 10 лет.
Маша Ефросинина, Владимир Дантес
Владимир Дантес считает Машу Ефросинину более привлекательной, чем Оля Полякова / instagram.com/mashaefrosinina

Украинский певец, комик и волонтер Владимир Дантес сейчас состоит в отношениях с бизнесвумен Дашей Кацуриной, однако недавно он признался в симпатиях к ведущей и общественной деятельнице Маше Ефросининой.

Она дружит с певицей Олей Поляковой, поэтому их нередко сравнивают: женщины - ровесницы, и имеют разный типаж внешности и темпераменты.

Во время интервью для Нашего радио Дантесу задали провокационный вопрос: кого он считает "самой сексуальной милфой (сексуально привлекательная женщина средних лет - прим. редактора) Украины" - Олю Полякову или Машу Ефросинину.

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Певец задумался, и честно ответил, что больше ему симпатична ведущая, так как в ней его привлекает не только внешность, но и энергетика Ефросининой.

"Блин, для меня Маша. Это же не только внешне. Но еще и по какой-то энергетике. Поэтому я за Машу", - признался Владимир Дантес.

Ранее украинская певица Камалия раскрыла подробности ее расставания с пакистанским миллионером Мохаммадом Захуром, с которым состояла в отношениях 20 лет.

Также новая избранница украинского шоумена Владимира Остапчука, 22-летняя журналистка Екатерина Полтавская, спровоцировала слухи про свою беременность от ведущего.

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