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Маша Ефросинина посветила тощими плечиками в открытом платье: "Опустошена, но стараюсь быть сильной"

30 декабря 2022, 12:37
Ведущая в канун Нового года побаловала поклонников утонченной фотосессией.
Маша Ефросинина
Маша Ефросинина в открытом платье подвела итоги года / instagram.com/mashaefrosinina

Украинская ведущая и волонтерка Маша Ефросинина часто поддается критике из-за чрезмерной худобы. Злые языки приписывают ей анорексию, другие переживают, что из-за нервных потрясений 43-летняя ведущая истощает себя.

Сама Ефросинина реагирует на хейт философски, ведь сейчас она переживает нечто более страшное, чем сплетни скучающих злопыхателей - из-за полномасштабной войны ведущая отмечает, что в ней произошли сильные изменения.

Меж тем заметили это и фанаты ведущей. Особенно явно они ощутили это после свежей фотосессии Маши, которой она поделилась на своей странице в Instagram.

"Опустошена, но стараюсь быть сильной", - подписала серию черно-белых снимков ведущая. На них она позирует в платье без бретелей.

Маша Ефросинина получила массу комплиментов от поклонников, которые также отметили, что ее фотографии воплощают чувства большинства украинских женщин, которые они переживают на протяжении последнего года:

"Здається, це девіз всіх жінок цього року".

"Маша неперевершена, але +5 кг не будуть зайвими ❤️"

"Маша, ви дуже гарна та розумна жінка. Війна , звичайно, внесла своє на обличчя. Біль, журба за вашою посмішкою..."

"Просто, як каже Оля, молоденькая девочка ❤️❤️❤️".

Ранее участница 12 сезона романтического реалити-шоу Холостяк Роксолана, которую Алекс Топольский счел слишком эксцентричной, назло неудавшемуся любовнику снялась полностью обнаженной.

Также английская модель Искра Лоуренс, которая отрицает понятие "plus-size" и пропагандирует бодипозитив, на своем примере показала, как нужно гордиться своим телом, и показала свои аппетитные складочки в кружевах.

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