Как Маша Ефросинина выглядит в реальной жизни: Леся Никитюк "спалила" коллегу

Неожиданная встреча попала прямиком в сторис Леси Ивановны.

Леся Никитюк показала, как Маша Ефросинина выглядит без макияжа / instagram.com/lesia_nikituk, instagram.com/mashaefrosinina

Совсем недавно украинская волонтерка и ведущая Маша Ефросинина рассказывала, как оказалась на грани смерти из-за зависти коллеги, а на днях ее случайно "подставила" Леся Никитюк.

Леся Ивановна случайно столкнулась с Ефросининой в лифте. Ведущие были рады встретить друг друг в неформальной обстановке. Поэтому редкий момент умиротворения среди тревог войны женщины решили запечатлеть на сэлфи, и поделиться им в социальных сетях.

Никитюк сфотографировала себя и Ефросинину в зеркале лифта - женщины со счастливыми улыбками склонили друг к другу головы.

"Вчера в лифте встретила Фро. Очень горжусь этой женщиной", - подписала снимок Никитюк.

Ефросинина в кадр попала без макияжа и в повседневной одежде - такой фанаты видят ее крайне редко. Тем не менее 43-летняя ведущая относится к тому везучему типу женщин, которые прекрасны сами по себе, даже в "естественной среде обитания".

Леся Никитюк показала, как Маша Ефросинина выглядит без макияжа / instagram.com/lesia_nikituk

Ранее бывшая жена Виталия Кличко Наталья Егорова показала редкое фото со взрослым красавчиком-сыном - 22-летний Егор появился на нежном сэлфи с мамой.

Тем временем легендарного голливудского актера и звезду боевиков 80-х Жана-Клода Ван Дамма неожиданно заметили на Закарпатье, где он инкогнито посетил одну из местных больниц.

Другие новости: