Маша Ефросинина рассказала, как была на грани смерти из-за сглаза завистливой коллеги

С ведущей случился несчастный случай, из-за которого он могла лишиться жизни.

Маша Ефросинина рассказала, как чуть не умерла из-за сглаза / instagram.com/mashaefrosinina

Украинская ведущая Маша Ефросинина рассказала холодящую кровь историю, которой ранее никогда не делилась. В ток-шок с Олей Поляковой Дорослі дівчата они обсудили ведьмовство, привороты, сглазы и гадания.

Ефросинина вспомнила, что четыре года назад на празднике в честь Дня рождения коллеги и близкого друга Юрия Горбунова она оказалась на волосок от смерти - напоролась на железный штырь, который мог прошить ее насквозь.

"Под водой торчали такие шпалы, железный штырь, проткнувший мне бедро, мягкую часть, в сантиметре от моего живота. То есть еще сантиметр и он бы меня полностью проткнул и вылез бы где-нибудь в районе горла, я бы была уже мертва", - с дрожью в голосе рассказала ведущая.

Тогда от боли она потеряла сознание. А пришла в себя уже в больнице. Горбунов позвонил узнать, как у Ефросининой дела, и посоветовал обратиться к какому-то специалисту. "Он сказал, что он бы мне советовал пойти к какому-то знающему человеку: "Это, Маруся что-то не то".

Тогда ведущая обратилась к женщине, которая занимается подобными магическими делами. У нее Ефросинина выяснила, что на ней сглаз. "Она сказала, что мне сделали (сглаз - прим. редактора) на профессиональную смерть. Но не только на профессиональную смерть, но еще на то, что я всегда буду ходить по лезвию. Сделано моей коллегой, которой не дает покоя моя карьера. Кто это? Не знаю, но ей с этим жить", - рассказала она.

Впрочем, тут Ефросинина слукавила: когда Полякова переспросила, как сложилась карьера у этой коллеги, ведущая отметила, что никто даже не знает, где она, и чем занимается.

Ранее Ефросинина прошлась по российской телеведущей, которая захотела ехать на фронт, и в очередной раз указала на то, что "хороших русских" нет даже среди внешне надежных людей.

Также ведущая рассказала, что помогает держать психику в норме во время войны, как преодолевает стресс из-за сильных эмоций, которые охватывают ее последние 9 месяцев.

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