"Труха вместо мозгов": Ефросинина прошлась по российской телеведущей, которая захотела ехать на фронт

Маша Ефросинина / instagram.com/mashaefrosinina

Украинская телеведущая Маша Ефросинина ответила на скандальные высказывания российской телеведущей Галины Вовк, которая собралась ехать на фронт, прихватив ручные игрушки - Хрюшу и Степашку.

"У меня же тоже есть украинская кровь! Я возьму Хрюшу и Степашку и поеду на фронт", - заявила любительница русского мира Вовк.

По словам Ефросининой, которая опубликовала фрагмент "выступления" престарелой ведущей, эти люди (россияне - авт.) "живут с трухой вместо мозгов".

"Господи, помоги этим людям самоуничтожиться раньше, чем они поймут, что живут с трухой вместо мозгов", - написала она.

Напомним, Маша Ефросинина призналась, что за несколько месяцев полномасштабного военного вторжения старается стабилизировать свою психику любыми возможными способами. Своими мыслями и советами по этому поводу Ефросинина поделилась в интервью изданию Insider.

Она говорит, что постоянно сталкивалась с довольно тяжелыми эмоциональными состояниями: паникой, страхом, отчаянием. А потом все это сменялось с собранностью и дисциплинированностью.

"Из того, что мне удалось вернуть в режим при помощи врачей – это сон. Понемногу возвращаю режим питания, потому что у меня было расстройство пищевого поведения, абсолютно тотальное. Я постепенно возвращаюсь в спорт, в пилатес, который был абсолютно фундаментальной силой для меня в мирной жизни. Раньше я каждый день им занималась, теперь я чувствую, что у меня есть немного сил для того, чтобы просто начать тренировку", – поделилась артистка.

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