УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

Ефросинина гневно обрушилась на россиян, которые порадовались ракетным ударам по Украине

12 октября 2022, 14:53

Известная телеведущая Маша Ефросинина записала видеообращение к россиянам, которые злорадствовали после массированной ракетной атаки РФ по Украине.

Ефросинина, Россия
Ефросинина, Россия / коллаж УНИАН и https://ua.depositphotos.com/

Известная украинская телеведущая Маша Ефросинина записала эмоциональное видеообращение к россиянам, которые злорадствовали после массированной ракетной атаки РФ по Украине ‒ называя это "ответкой" за Крымский мост. Эмоциональное видео она обнародовала на личной странице в социальной сети Instagram.

"Сколько же вас, радующихся обстрелам Украины. Сколько криков радости, невероятных оров. В том числе и от моей прекрасной двоюродной сестрички в Крыму, с которой мы стояли и на один горшок ходили на том самом балконе в Керчи, с которого виден сегодня разрушенный Керченский мост. Сколько ж праздника у россиян по поводу того, что груды камня, железа и бетона отомщены за счет смерти людей, за счет разлетающихся на куски тел детей от взрывов бомб", – заявила Ефросинина.

Телеведущая убеждена, что россияне, которые пишут радостные комментарии под новостями об обстрелах гражданской инфраструктуры, больше ни на что и не способны. Доказывает это и тот факт, что они жалуются на разбитые дороги в своей стране, коррупцию и бедность, но ничего не предпринимают. Украина же, как продолжила дальше ведущая, – страна свободных людей.

"Мы, украинцы, небольшая страна, в разы уступающая вам, о чем вы, конечно же, обязательно, тявкая, пишете. Мы сами выбираем, как хотим жить. Мы выбираем наше правительство, мы выбираем сами защищать наши земли. Мы выбираем, как нам строить свое будущее, как растить наших детей. Мы смотрим в глаза трудностям, беремся за руки, объединяемся и 8 месяцев стоим за нашу страну. Наши города бомбит ваша страна. Вы ликуете и радуетесь, попивая пивко на диване или набухиваясь в хлам со своими единомышленниками. А мы спускаемся в бомбоубежище и поем песни. Нас уничтожает ваша страна самым подлым, кровожадным, террористическим образом, а мы объединяемся и менее чем за сутки собираем больше 200 млн грн для того, чтобы закупить еще больше оружия", – гордо сказала Ефросинина.

Напомним, ранее Маша Ефросинина говорила, что ее супруг перед тем, как она выехала из Украины с детьми, сделал ей подарок - завязал на руке желто-синюю ленту цветов флага Украины.

"Эта лента всегда была на рюкзаке моего мужа. Он повесил ее себе в 2014 году, когда был Майдан, и началась война. И никогда ее не снимал. Ходил с этим рюкзаком, путешествовал, она всегда у него болталась. Когда мы прощались на границе, он мне ее повязал, и сказал: "Развяжу, когда мы увидимся", - вспомнила телеведущая и прослезилась

До того Ефросинина очень жестко прокомментировала парад в честь 9 мая который состоялся в Москве, на Красной площади.

"Сегодня, когда весь мир объединяется в поддержку свободной Украины, Россия проводит свой так называемый "парад победы". Но кто марширует в нем: убийцы женщин, детей и пожилых людей; насильники, воры, мародеры и военные преступники. Это парад стыда страны, где 70% населения поддерживает действия величайшего террориста! Но мы все знаем и запомним! Украина победит! Россия останется ни с чем. Слава Украине!", - подписала ролик Ефросинина.

Другие новости:

Маша Ефросинина Керченский мост новости шоу бизнеса война России и Украины
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

16:01

Дать больше ПВО: генсек НАТО заявил об увеличении военной помощи Украине

15:56

"Надеюсь, что в следующем году мы тебя освободим": Сенцов эмоциально обратился к Крыму

15:11

В Украине рухнут цены на яйца: когда ждать резкого сниженияВидео

15:08

Звезда Теории большого взрыва Кейли Куоко беременна первенцем

15:05

ФСБ подготовила план отступления для своих офицеров из оккупированной УкраиныВидео

Реклама
15:01

Зима будет очень тяжелой: когда ждать аномальных морозовВидео

14:53

Ефросинина гневно обрушилась на россиян, которые порадовались ракетным ударам по УкраинеВидео

14:52

6-летняя девочка потеряла обе ноги из-за обстрела оккупантами НикополяФотоВидео

14:49

Путина ждет смерть: его устранят влиятельные в РФ люди - ОгрызкоВидео

14:23

Оккупанты остались сразу без 4 вертолетов: ВСУ за 18 минут покошмарили войска ПутинаВидео

14:21

Ксения Мишина в нижнем белье обнажила стальной пресс и похвасталась чудесами гибкости

14:14

В Италии украинцы проучили итальянца за флаг РФ: забросали яйцами и заставили снятьВидео

14:07

"Можно разок": россиянка в Германии призвала Путина бомбить ДрезденВидео

14:06

Выдавливать по капле: как сэкономить воду в домашних условиях

13:37

РФ распадется или ее будет контролировать Запад: дипломат пояснил, что у России есть 2 варианта будущегоВидео

13:27

Самые вкусные блины на Покров Пресвятой Богородицы, которые приносят богатство в дом: быстрый рецептВидео

13:00

Гороскоп на завтра 13 октября 2022: Тельцам - успех, Стрельцам - знакомство, Рыбам - смена плановВидео

12:54

Проехал 2 тыс. км и "денацифицировался": ВСУ ликвидировали беззубого старшину из Пермского краяВидео

12:40

Впервые в истории человечеству удалось изменить траекторию движения астероида

12:30

Ольга Сумская рассказала о "могилизации" российского зятя: "Это самая страшная тема"

Реклама
12:21

Родителей с ребенком завалило в погребе, но они выжили: под Запорожьем семью вытащили из-под заваловВидео

12:18

Нехватка мощности: в Киеве и области массово и веерно отключают светФото

12:07

Опытные хозяйки моют посуду кетчупом: результат приятно удивит

12:00

Путина устранят свои же, после того РФ будет вынуждена прислушиваться к советам Вашингтона – ОгрызкоВидео

11:37

У Пентагона есть план: Байден спрогнозировал, применит ли Путин ядерное оружие

11:35

На Киевщине пчелы сами "разминировали" заминированный оккупантами улейФотоВидео

11:29

Умерла легендарная "Джессика Флетчер" - звезда сериала Она написала убийство

11:29

"Буданов - цель номер один": в РФ обвинили начальника ГУР Украины во взрывах на Крымском мостуВидео

10:53

Великолепна, как всегда: редкий выход Софи Лорен в 88 лет

10:49

В РФ началась гонка на роль нового хозяина Кремля: в Politico описали два сценария для Путина

10:45

Британия обнаружила "ахиллесову пяту" в иранских дронах: названо их слабое местоВидео

10:35

Теперь официально: британский королевский дворец объявил дату коронации Чарльза III и КамиллыВидео

10:33

Как узнать, кто твой ангел-хранитель: имя, возраст, пол и характер небесного защитника

09:53

Солдату Капец пришел конец: ВСУ ликвидировали оккупанта с забавной фамилиейВидео

09:52

"Пожелала сдохнуть": в РФ арестовали женщину, которая оставила записку на могиле родителей Путина

09:33

"Новая эра ПВО в Украине": ВСУ уже получили немецкую IRIS-T и американские HIMARS - РезниковВидео

09:26

"ДА!": Мила Кунис рассказала, как обрадовалась ее дочь, узнав о своих украинских корняхВидео

09:26

Лукашенко открыто перебросил в РФ белорусские танки в помощь русским оккупантам - Генштаб ВСУВидео

09:08

Болячки обходят стороной: 4 имени женщин с сильным здоровьем

09:07

Путин шаг за шагом сдает свои позиции альфасамцамнение

Реклама
08:59

Командир подлодки, который приказал бомбить Украину, женат на украинке, родители живут в Ялте

08:45

Маск общался с Путиным перед публикацией "мирного плана" для Украины - СМИВидео

08:36

Гороскоп на сегодня 12 октября 2022: Львам - предательство, Скорпионам - ошибка, Рыбам - прибыльВидео

08:22

Потеряла мужа, а теперь погибла сама: история врача Охматдета, которую убила российская ракетаФото

08:11

Подпевала и танцевала: Алла Пугачева вместе с Ренатой Литвиновой "зажгла" на концерте ЗемфирыВидео

08:08

Украинцы могут меньше платить за газ: в Нафтогазе озвучили способВидео

07:19

ВСУ уничтожили склад боеприпасов, пункт управления и узел связи оккупантов на Юге

07:01

Гороскоп на неделю 10-16 октября: Тельцы поймают удачу за хвост, а Львам лучше держать рот на замкеВидео

06:57

Плохие новости для Крымского мостамнение

06:46

Путин отчаянно ищет выход из войны - Арестович

Новости Украины
Новости КиеваНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости Николаева
Синоптик
Погода осеньМагнитная буряПогода на выходныеПрогноз погодыПогода на неделюПогода на октябрь
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023Выходные в сентябре
Мода и красота
Модные прическиМодный маникюрЖенские стрижкиОкрашивание волос
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароНоволуние в сентябреГороскоп на октябрьГороскоп на неделю
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюда
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять