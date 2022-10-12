Ефросинина гневно обрушилась на россиян, которые порадовались ракетным ударам по Украине

Ефросинина, Россия / коллаж УНИАН и https://ua.depositphotos.com/

Известная украинская телеведущая Маша Ефросинина записала эмоциональное видеообращение к россиянам, которые злорадствовали после массированной ракетной атаки РФ по Украине ‒ называя это "ответкой" за Крымский мост. Эмоциональное видео она обнародовала на личной странице в социальной сети Instagram.

"Сколько же вас, радующихся обстрелам Украины. Сколько криков радости, невероятных оров. В том числе и от моей прекрасной двоюродной сестрички в Крыму, с которой мы стояли и на один горшок ходили на том самом балконе в Керчи, с которого виден сегодня разрушенный Керченский мост. Сколько ж праздника у россиян по поводу того, что груды камня, железа и бетона отомщены за счет смерти людей, за счет разлетающихся на куски тел детей от взрывов бомб", – заявила Ефросинина.

Телеведущая убеждена, что россияне, которые пишут радостные комментарии под новостями об обстрелах гражданской инфраструктуры, больше ни на что и не способны. Доказывает это и тот факт, что они жалуются на разбитые дороги в своей стране, коррупцию и бедность, но ничего не предпринимают. Украина же, как продолжила дальше ведущая, – страна свободных людей.

"Мы, украинцы, небольшая страна, в разы уступающая вам, о чем вы, конечно же, обязательно, тявкая, пишете. Мы сами выбираем, как хотим жить. Мы выбираем наше правительство, мы выбираем сами защищать наши земли. Мы выбираем, как нам строить свое будущее, как растить наших детей. Мы смотрим в глаза трудностям, беремся за руки, объединяемся и 8 месяцев стоим за нашу страну. Наши города бомбит ваша страна. Вы ликуете и радуетесь, попивая пивко на диване или набухиваясь в хлам со своими единомышленниками. А мы спускаемся в бомбоубежище и поем песни. Нас уничтожает ваша страна самым подлым, кровожадным, террористическим образом, а мы объединяемся и менее чем за сутки собираем больше 200 млн грн для того, чтобы закупить еще больше оружия", – гордо сказала Ефросинина.

Напомним, ранее Маша Ефросинина говорила, что ее супруг перед тем, как она выехала из Украины с детьми, сделал ей подарок - завязал на руке желто-синюю ленту цветов флага Украины.

"Эта лента всегда была на рюкзаке моего мужа. Он повесил ее себе в 2014 году, когда был Майдан, и началась война. И никогда ее не снимал. Ходил с этим рюкзаком, путешествовал, она всегда у него болталась. Когда мы прощались на границе, он мне ее повязал, и сказал: "Развяжу, когда мы увидимся", - вспомнила телеведущая и прослезилась

До того Ефросинина очень жестко прокомментировала парад в честь 9 мая который состоялся в Москве, на Красной площади.

"Сегодня, когда весь мир объединяется в поддержку свободной Украины, Россия проводит свой так называемый "парад победы". Но кто марширует в нем: убийцы женщин, детей и пожилых людей; насильники, воры, мародеры и военные преступники. Это парад стыда страны, где 70% населения поддерживает действия величайшего террориста! Но мы все знаем и запомним! Украина победит! Россия останется ни с чем. Слава Украине!", - подписала ролик Ефросинина.

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