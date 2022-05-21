Маша Ефросинина показала прощальный подарок от мужа / instagram.com/mashaefrosinina

Волонтерка и телеведущая Ефро вместе с певицей Олей Поляковой показали первый выпуск онлайн-шоу Взрослые девочки после начала полномасштабного вторжения рф в Украину.

Подруги встретились, чтобы обсудить ужасы войны: вспомнили 24 февраля, когда вся страна проснулась от мощных взрывов, как объясняли детям, что происходит, как переживали депрессию и чувство вины за то, что покинули Украину, обсудили волонтерство.

Каждая тема отзывалась болью в сердцах артисток и их зрителей. Очень трогательным оказался момент, когда Ефросинина и Полякова рассказали о своих талисманах, приобретенных во время войны.

Так Маше Ефросининой сделал знаковый подарок ее супруг перед тем, как она выехала из Украины, чтобы спасти их детей - он завязал на ее руке желто-синюю ленту цветов флага Украины. "Эта лента всегда была на рюкзаке моего мужа. Он повесил ее себе в 2014 году, когда был Майдан, и началась война. И никогда ее не снимал. Ходил с этим рюкзаком, путешествовал, она всегда у него болталась. Когда мы прощались на границе, он мне ее повязал, и сказал: "Развяжу, когда мы увидимся", - вспоминает ведущая со слезами на глазах. Сейчас она носит эту ленту, как оберег, не снимая.

Поляковой ее амулет подарила маленькая девочка - беженка из Мариуполя. "Это девочка сделала маленькая, ей, пожалуй, лет 7. Она была из Мариуполя, они едва выбрались оттуда. Это было в Хорватии, на матче. Я подошла к трибунам и она ко мне подошла и говорит: "Я хочу, чтобы вы носили этот браслет как талисман". Я надела и теперь всегда ношу. Так что детка, если ты меня видишь, я ношу твой браслетик", - поделилась певица.

Маша Ефросинина показала прощальный подарок от мужа / Скриншот

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