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"Насильники, мародеры и военные преступники": Ефросинина "разнесла" парад 9 мая на Красной площади

9 мая 2022, 21:24

Для всего мира сегодня это - парад позора, а не победы.

Ефросинина назвала парад на Красной площади "парадом стыда" / instagram.com/mashaefrosinina

Украинская телеведущая и общественная деятельница Маша Ефросинина прокомментировала парад в честь Дня победы, который состоялся в москве, на красной площади.

Артистка выложила в Instagram видеоролик, на котором кадры с торжественного шествия российских солдат по главной площади страны-агрессора сменялись кадрами военных преступлений, которые совершали и совершают рашисты на территории Украины.

Ефросинина отмечает, что это - парад позора, а не победы, ведь строем вышагивают не достойные солдаты "второй армии мира", чьи предки вместе с другим народами одержали победу над нацизмом, а разбойники, которые уничтожают мирное население и культурное наследие народа, который они с лицемерной, ложной гордостью называют братским.

"Сегодня, когда весь мир объединяется в поддержку свободной Украины, россия проводит свой так называемый "парад победы". Но кто марширует в нем: убийцы женщин, детей и пожилых людей; насильники, воры, мародеры и военные преступники. Это парад стыда страны, где 70% населения поддерживает действия величайшего террориста! Но мы все знаем и запомним! Украина победит! россия останется ни с чем…Слава Украине!" - подписала ролик Ефросинина.

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Ранее Маша Ефросинина рассказала, почему война заставила ее считать себя плохой матерью.

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