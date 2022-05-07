"Каждый полетел в свою стратосферу": Ефросинина рассказала о сильных разногласиях с мужем

Маша Ефросинина поделилась секретом отношений/ instagram.com/mashaefrosinina/

Телеведущая Мария Ефросинина рассказала, что в самом начале войны у них с мужем Тимуром Хромаевым были некоторые разногласия в отношениях. Ведь оба совсем по-разному среагировали на события.

По словам Ефросининой, главной составляющей удачных отношений является проговаривание всех невзгод.

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В интервью программе "Зірковий шлях" телеведущая рассказала о секретах длительных и счастливых отношений.

"Не накапливать обиды. Не носить в себе закрытые обиды. Это самое важное и самое трудное в отношениях - уметь рассказать об обидах. Мы (с мужем - ред.) по-разному среагировали на войну, у нас было разное эмоциональное состояние. Мы не сходились ни в чем каждый по-разному свое переживал. Союзом в том мы стать не смогли. Это тоже надо было проговорить", - отметила Ефросинина.

"Это было тяжело. Это невозможно делать при детях, поэтому мы выходили гулять. Проговаривали, что каждый полетел в свою стратосферу а*уя. И это был также трудный период. Три года вы вместе или двадцать, все равно надо проговаривать", - отметила телеведущая.

"Второе – это уважение к чувствам каждого, и совсем не обязательно партнера подстраивать под себя. Никто ничего никому не должен – это надо понимать всегда", – отметила Маша.

Она также отметила, что определенная независимость от мужчины, самостоятельность, ментальная, социальная, твое личное значение в социуме тоже очень важны для отношений. "Эта твоя свобода и обособленность, когда ты есть у себя, а он есть у себя. А вы двое имеете удовольствие быть друг у друга", - отметила Ефросинина.