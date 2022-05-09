Сын кричал "пусть меня убьет бомбой": Ефросинина рассказала, почему чувствует себя плохой матерью

Маша Ефросинина, как и все украинцы, тяжело переносит войну instagram.com/mashaefrosinina/

Украинская телеведущая Маша Ефросинина, которая недавно рассказала о проблемах в браке, поведала о том, как впервые почувствовала себя плохой матерью и как ей пришлось выбирать между детьми и долгом.

"Впервые в жизни я почувствовала себя плохой матерью месяц назад. Я видела, как страдают мои дети в бомбоубежищах каждую ночь, но отказывалась покидать Украину - меня держал долг перед страной и людьми, которым, как я была убеждена, я нужнее. Нужнее чем своим детям, которые всегда всё понимали, во все времена понимали - у мамы есть дело", - пишет Ефросинина на своей странице в Instagram.

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Она рассказывает о том, как ее сын не хотел спускаться в бомбоубижище, крича, что пусть его лучше убьет бомбой.

"И я приняла решение, пожалуй, одно из самых сложных в своей жизни: я выбрала своих детей, выбрала их здоровье и безопасность. Только они и я - это всё, что у меня сейчас есть: моё первое материнство в абсолюте. 18 лет и 7 лет учатся уживаться 24/7, не имея теперь своего пространства. У меня же наконец-то не расползаются по сковородке сырники, я наловчилась утюжить во время рабочих зумов, и знаю, как отстирать чёрные пятна с белых носков (вышло с пятого раза)", - делится бытовыми вопросами телеведущая.

О своей дочери ведущая говорит, что та стала ей подругой и няней для младшего. "Она видела мои истерики, и она же заставила меня в какой-то момент начать приводить себя в порядок. Мы обе, даже чередуясь, не успеваем удовлетворять все вопросы младшего про россию, войну, путина и когда мы вернёмся домой", - рассказала она.

По ее словам, они теперь все делают сообща. "Я сегодня не хочу постить никаких наших красивых фото или даже селфи, потому что мое сердце сейчас со всеми украинскими матерями, у которых жизнь забрала всё, но оставила детей! А мои молитвы и слёзы навсегда с теми матерями, которые своих детей в этой войне похоронили", - написала Ефросинина.

Напомним, ранее Маша Ефросинина рассказала о том, как с мужем находит общий язык.