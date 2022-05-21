Сумская ответила Кондратюку на предложение отказаться от дочки, живущей в РФ / скриншот

Украинская актриса Ольга Сумская ответила продюсеру Игорю Кондратюку, который посоветовал ей разорвать отношения с дочерью, живущей в России, Антониной Паперной.

Звезда заявила, что он не имеет права вмешиваться в их жизнь и переживает разлуку с ребенком. По словам артистки, она испытывает боль, но никак не может на это повлиять, пишут "Факты".

"Если бы я как мама могла повлиять хоть на что-нибудь, я бы это сделала. Это страшная боль. Очень тяжело, когда ребенок там, и ты не знаешь, когда ты его увидишь. И внуки там. Все то [нехорошее - неценз.], которое пишут мне некоторые украинцы по поводу этой ситуации – это еще болезненнее", – подчеркнула артистка.

Также она рассказала о волне хейта по этому поводу в свою сторону. В частности, и от Кондратюка.

Читайте такжеКондратюк рассказал, почему считал Марченко заложницей серийного убийцы"Как я могу повлиять? Никак. Тут вдруг Игорь Кондратюк взялся мне давать советы. Господин Кондратюк, кто вы такой, что вы советуете мне отказаться от моего ребенка, отречься от него и своих внуков? Я никогда этого не сделаю", – высказалась Сумская.

Напомним, ранее народная артистка Украины оказалась в ужасном положении - ее старшая дочь, актриса Антонина Паперная, замужем за российским актером, живет в рф и молчит о войне в Украине. Сумская пытается оправдать своего ребенка.

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