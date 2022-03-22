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Ольга Сумская оправдалась за молчание дочери, которая живет в РФ, о войне в Украине

22 марта 2022, 00:54

Бессилие и зависимость от обстоятельств не дают Тоне Паперной высказаться публично.

Тоня Паперная молчит о войне из-за "зависимости от обстоятельств" / instagram.com/olgasumska

Актриса и Народная артистка Украины Ольга Сумская оказалась из-за войны в непростой ситуации: через два дня после начала войны умерла ее мать, она с мужем и младшей дочерью вынуждена оставаться в Киеве, а ее старшая дочь, Антонина Паперная, живет в России.

Именно последнее обстоятельство вызвало волну хэйта в сторону всеукраинской любимицы - представитель другой актерской династии, Дмитрий Ступка, упрекнул Паперную в том, что она с начала войны не сказала ни слова о российской агрессии.

За дочь заступилась Ольга Сумская. Актриса утверждает - молчание Паперной - не признак безразличия или нелюбви к Украине.

"Знаете, разжигание ненависти и раздора во время войны - это последнее, чем могут заниматься украинцы и это не делает нам чести. Тысячи семей попали в такие обстоятельства, когда их родственники живут в стране-агрессора, потому что так сложилась жизнь. Сегодня мы должны объединиться ,а не травить друг друга. Моя старшая дочь всем сердцем переживает за нас, за Украину... С первых дней войны ее страницу забросали гневными комментариями, мол, давай, высказывайся… Больной вопрос. Тотальная зависимость от обстоятельств, в которых они находятся и самое главное – двое детей, за которых они с мужем отвечают. Выплакала все слезы, звонит по сто раз в день, чтобы узнать, как мы. А мы дома, мы в Украине. И мы победим! Верим всем сердцем!" - заявила с уверенностью Сумская.

Антонина Паперная - актриса, дочь Ольги Сумской и Евгения Паперного. С 2015 в отношениях с российским актером Владимиром Яглычем, воспитывает с ним в России двоих общих детей.

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Напомним, ранее украинская певица Анастасия Приходько гневно обратилась к Путину, опубликовав послание российскому диктатору у себя в Instagram. "Я хочу чтобы твоя душа мучилась вечность в аду!" – подчеркнула певица, обращаясь к Путину.

Также российская актриса Чулпан Хаматова, которая в свое время оправдывала аннексию Крыма и оккупацию Донбасса, вместе с детьми переехала в Латвию. Артистка призналась, что разочаровалась в президенте Владимире Путине, хотя ранее за него агитировала и заявляла о поддержке.

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