"Я хочу чтоб твоя душа мучилась вечность в аду!": Анастасия Приходько гневно обратилась к Путину

Певица не сдерживалась в своих высказываниях.
Война России против Украины длится уже почти неделю. Сейчас трудно найти украинца, который бы не проклинал Путина и его окружение за вторжение в нашу страну.
Певица Анастасия Приходько также не осталась в стороне. На своей страничке в Instagram она опубликовала послание президенту страны-агрессоора.
"Я тебя ненавижу! Будь ты проклят! Твои дети, твой народ, твоя страна! Я хочу чтоб твоя душа мучилась вечность в аду!", - написала певица.
Напомним, в России состоялся концерт "Крымская весна", посвященный оккупации Крыма. В нем приняли участие многие российские звезды, в том числе Полина Гагарина. Телеведущая Маша Ефросинина не оставила без внимания такой циничный поступок артистки.
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Автор: Сергей Коломиец