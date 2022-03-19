"Рыдаю от злобы, что нет возможности сказать лично": Осадчая пристыдила пропутинскую певицу Гагарину

Пропагандистская деятельность артистки глубоко ранила ведущую.
Украинская телеведущая и модель Катя Осадчая, мама троих детей, упрекнула российскую певицу Полину Гагарину, за то что та поддерживает военную политику Кремля.
Певица выступила на митинг-концерте в Лужниках в честь годовщины оккупации Крыма. Это кажется особенно циничным, пока Украины страдает от российских оккупантов.
С 24 февраля, за 23 дня войны в Украине погибло 109 детей. Катя Осадчая, обратилась к певице Гагариной, как к матери двоих детей.
Ведущая призналась, ей хочется рыдать от бессилия и злобы, ведь в ее голове не укладывается, как мать может поддерживать убийство детей.
Концерт в Лужниках Осадчая назвала достойным продолжением политики Гитлера - он наверняка в аду радуется злодеяниям лидера Кремля.
"Мама двоих детей. И они живы, в отличие от 109 детей Украины. Рыдаю от злобы и невозможности лично сказать Полине Гагариной, что я думаю", - написала Осадчая, обращаясь к певице.
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Ранее стало известно, кто еще из российских звезд выступил на митинге Путина в Москве и открыто поддержал войну против Украины.
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