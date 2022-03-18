Кто из российских звезд выступил на митинге Путина в Москве и открыто поддержал войну против Украины

На "концерте" выступили российские звезды, которые яро поддерживают Путина и его действия.
18 марта в Москве на стадионе Лужники собрался полный стадион россиян чтобы отпраздновать со своим президентом-диктатором аннексию Крыма, в то время, когда в Украине идет война.
Концерт-митинг получил название "Крымская весна".
На нем выступили российские звезды, которые яро поддерживают Путина и его действия.
Среди звезд на сцене оказались: Полина Гагарина, Тимати, Николай Басков, Григорий Лепс, группа "Любэ", Николай Расторгуев, Владимир Машков.
При этом никто из выступающих еще не решился публиковать видео с концерта в своих соцсетях.
Концерт Путина уже сравнили с митингами Адольфа Гитлера.
Стоит отметить, что во время речи Путина случился конфуз. Речь Путина прервали на словах о том, что российские военные в Украине прикрывают друг друга как "родные братья" и что начало "спецоперации" совпало с днем рождения одного из российских военачальников.
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Война в Украине 2022
Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании официальной Москвой так называемой "государственности" террористических образований "ДНР" и "ЛНР" в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей. Путин вместе с главарями "ЛДНР" Пушилиным и Пасечеником также подписал соглашения о дружбе.
В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.
Вночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.
Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.
Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.
В свою очередь, МИД России сделало заявление. В РФ назвали условия для переговоров с Украиной: согласятся, если если ВСУ сложат оружие.
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