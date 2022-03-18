Кто из российских звезд выступил на митинге Путина в Москве и открыто поддержал войну против Украины

Путин / Reuters

18 марта в Москве на стадионе Лужники собрался полный стадион россиян чтобы отпраздновать со своим президентом-диктатором аннексию Крыма, в то время, когда в Украине идет война.

Концерт-митинг получил название "Крымская весна".

На нем выступили российские звезды, которые яро поддерживают Путина и его действия.

Среди звезд на сцене оказались: Полина Гагарина, Тимати, Николай Басков, Григорий Лепс, группа "Любэ", Николай Расторгуев, Владимир Машков.

При этом никто из выступающих еще не решился публиковать видео с концерта в своих соцсетях.

Концерт Путина уже сравнили с митингами Адольфа Гитлера.

Стоит отметить, что во время речи Путина случился конфуз. Речь Путина прервали на словах о том, что российские военные в Украине прикрывают друг друга как "родные братья" и что начало "спецоперации" совпало с днем рождения одного из российских военачальников.

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Война в Украине 2022

Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании официальной Москвой так называемой "государственности" террористических образований "ДНР" и "ЛНР" в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей. Путин вместе с главарями "ЛДНР" Пушилиным и Пасечеником также подписал соглашения о дружбе.

В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.

Вночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.

В свою очередь, МИД России сделало заявление. В РФ назвали условия для переговоров с Украиной: согласятся, если если ВСУ сложат оружие.

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