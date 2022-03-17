"Отдай украинский паспорт": Осадчая и Никитюк раскритиковали Марув за интервью в российском издании

Осадчая и Никитюк послали Марув вслед за русским кораблем / Коллаж

Интервью украинской певицы Maruv (Анна Корсун), которое во время войны в Украине вышло в российском глянце, всколыхнуло волну неприязни к артистке.

Так, модель и телеведущая Леся Никитюк находит неприемлемым тот факт, что Корсун с большей охотой рассуждает о грядущем материнстве и превратностях судьбы в издании страны-агрессора, чем, к примеру, переживает и предоставляет помощь родному для нее городу Харьков.

Свое возмущение Никитюк выразила в Instagram: "Не хочешь посетить родной город? ... "Жить в эпоху перемен" - это так теперь называется, когда твой родной город Харьков разрушен армией РФ?"

Также ведущая напомнила, что многим украинкам приходится рожать в страшных условиях и в бомбоубежищах, в то время как Корсун находится в безопасности.

Подобная черствость кажется Никитюк дикой.

Никитюк возмутило, что харьковчанка Марув ни словом не обмолвилась о зверствах, которые происходят в ее родном городе / instagram.com/lesia_nikituk

Телеведущая Катя Осадчая, которая во время войны организовала специальный канал для поиска пропавших без вести и также занимается волонтерской работой, поддержала Никитюк в ее негодовании. В Instagram она обратилась к Марув с предложением отдать украинский паспорт, и идти за русским в направлении, куда обычно посылают русский корабль.

Осадчая предложила Марув слдовать из Украины за русским кораблем / instagram.com/kosadcha

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Напомним, польский исполнитель Cypis написал рэп-композицию "Putin", которая через несколько дней стала "трендом" в TikTok и попала в чарты Spotify и Apple Music.

Также сообщалось, что украинские артисты Потап и Настя Каменских растрогали всех украинцев до слез. Рэпер написал жене патриотическую песню о войне в Украине.

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