Пока в Украине война: Maruv снялась для российского глянца

Maruv снялась для российского глянца и дала большое интервью / instagram.com/maruvofficial

Украинская певица Maruv (настоящее имя - Анна Корсун) дала интервью о своей беременности для российского журнала Hello.

Ранее у артистки уже были конфликты из-за ее политических взглядов (из-за концертов в России она не поехала на Евровидение от Украины в 2019 году). Также она активно строила карьеру на сцене страны-оккупанта.

Пока ее родная страна охвачена пламенем войны, Россия публикует большое интервью с Корсун, в котором артистка рассказывает о том, как беременность изменила ее жизнь.

Стоит отметить, что деликатное положение артистки на выбор нарядов никак не повлияло - Марув по-прежнему поклонница преувеличенной сексуальности.

Впрочем, в российском издании отметили, что интервью и фотосессия состоялись в конце января 2022 года, т.е. до нападения России на Украину. Сейчас певица не дает никаких комментариев российским журналистам, и скрывается от военных действий где-то в Киевском пригороде.

Maruv снялась для российского глянца и дала большое интервью / instagram.com/hello__ru

Maruv снялась для российского глянца и дала большое интервью / instagram.com/hello__ru

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Ранее в Киеве на Куреневке на дорогу упали обломки вражеской ракеты. В результате погиб один человек, еще шестеро получили ранения. Украинский телеведущий Дмитрий Комаров прибыл на место трагедии и заснял последствия ракетного удара, чтобы преступления оккупантов увидел весь мир.

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