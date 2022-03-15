Дмитрий Комаров показал, во что оккупанты превратили цветущий Киев / instagram.com/komarovmir/

В Киеве на Куреневке на дорогу упали обломки вражеской ракеты. В результате погиб один человек, еще шестеро получили ранения.

Украинский телеведущий Дмитрий Комаров уже побывал на месте, сделав несколько снимков.

На опубликованных кадрах видно, что в зданиях вокруг вылетели стекла, повреждены балконы окрестных домов и коммерческие помещения на первых этажах.

instagram.com/komarovmir/

instagram.com/komarovmir/

instagram.com/komarovmir/

Обломки ракеты также полностью уничтожили троллейбус, который на тот момент был без пассажиров.

"Я бывал в Чернобыле и Фукусиме. Я видел, как страшно выглядят дома, в которых остановилась жизнь. В один момент. Вчера я увидел это дома. Завтрак, который не успели доесть. Игрушки, которые дети второпях бросили. Все вещи, вся жизнь, все то, что семьи собирали десятилетиями, в один миг уничтожено российской армией", - написал Комаров в подписи к видео.

Ранее сообщали, что украинский рэпер и продюсер Потап (Алексей Потапенко) отреагировал на последние события войны в Украине.

В частности, на новости о возможном вторжении в нашу страну войск Беларуси для поддержки России. И назвал глав обоих государств - президента РФ Владимира Путина и самопровозглашенного лидера РБ Александра Лукашенко старичками, склонными к маразму и деменции.

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